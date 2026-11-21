პოლიტიკა · 21 ნოემბერი, 16:46
მეუფე იობი: მე კი არ შეურაცხმყვეს, არამედ ღმერთი, ეკლესია
მეუფე იობი: როცა ვთქვი, რომ ურწმუნოა ეს ხელისუფლება, მათი სახე წარმოჩინდა მათი გამოხმაურებით, მათი დამოკიდებულებით... მე კი არ შეურაცხმყვეს, არამედ ღმერთი, ეკლესია.
"როცა ვთქვი, რომ ურწმუნოა ეს ხელისუფლება, მათი სახე წარმოჩინდა მათი გამოხმაურებით, მათი დამოკიდებულებით... მე კი არ შეურაცხმყვეს, არამედ ღმერთი, ეკლესია.
აქედან წარმოჩნდა, რომ არ ყოფილან მორწმუნენი. [...] ბევრს ჰგონია, რომ სანთლით დადგეს ტაძარში, დაანთოს სანთელი და ეგ არის მორწმუნეობა და ქრისტიანობა. ეს არ არის ქრისტიანობა. ეს არის ფარისევლობა. ზუსტად უნდა დავარქვათ ყველაფერს თავის სახელი. ფარისევლობა არის ეს. ერთს ამბობ და მეორეს აკეთებ“ - თქვა მეუფე იობმა ქადაგებისას
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- მეუფე იობი - რომ ვთქვი, ურწმუნოა ეს ხელისუფლება, თავიანთი სახე წარმოჩინდა მათი გამოხმაურებით - მე კი არ შეურაცხმყვეს, შეურაცხყვეს ღმერთი, ეკლესია და წარმოჩინდა, რომ არ ყოფილან მორწმუნენი - ფარისევლობაა, როცა ერთს ამბობ და მეორეს აკეთებ
- „მათ მე კი არა, ღმერთსა და ეკლესიას მიაყენეს შეურაცხყოფა“ - მიტროპოლიტი იობი "ოცნებას" პასუხობს
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