საზოგადოება · 4 ნოემბერი, 16:50
ბიზნესცენტრში, სადაც „ფორმულაა“ განთავსებული, ხანძარი და ძლიერი დაკვამლიანებაა (ვიდეო)
ბიზნესცენტრში „ფორმულას“ გარდა კიდევ ბევრი ორგანიზაცია და კომპანიაა განთავსებული. ჯერჯერობით, ხანძრის მიზეზი უცნობია
ვაჟა-ფშაველას გამზირზე, ბიზნესცენტრში, სადაც „ფორმულაა“ განთავსებული, ხანძარი და ძლიერი დაკვამლიანებაა.
როგორც „ფორმულას“ თანამშრომლები წერენ, ცეცხლი ქვედა სართულზე გაჩნდა. ადგილზე მუშაობენ მეხანძრეები. ჟურნალისტების ინფორმაციით, მეხანძრეებისგან მოისმინეს, რომ ცეცხლი ლოკალიზებულია. „ფორმულას“ თანამშრომლები ნიურუმში არიან შეკრებილები და შენობიდან გაყვანას ელოდებიან. მათი ცნობით, დაშავებული არავინაა.
ბიზნესცენტრში „ფორმულას“ გარდა კიდევ ბევრი ორგანიზაცია და კომპანიაა განთავსებული.
ჯერჯერობით, ხანძრის მიზეზი უცნობია
ამ ამბავს სხვა მედიაც აშუქებს7 სტატია
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მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE ↗
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