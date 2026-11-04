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საზოგადოება · 4 ნოემბერი, 16:50

ბიზნესცენტრში, სადაც „ფორმულაა“ განთავსებული, ხანძარი და ძლიერი დაკვამლიანებაა (ვიდეო)

ბიზნესცენტრში „ფორმულას“ გარდა კიდევ ბევრი ორგანიზაცია და კომპანიაა განთავსებული. ჯერჯერობით, ხანძრის მიზეზი უცნობია

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7 სტატია
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  1. TV პირველიოპოზიციურიბიზნესცენტრში, სადაც ტელეკომპანია "ფორმულას" ოფისია განთავსებული, ხანძარია
  2. ინტერპრესნიუსინეიტრალურიბიზნესცენტრში, სადაც ტელეკომპანია „ფორმულაა“ განთავსებული, ხანძარია - ჟურნალისტების ინფორმაციით, დაკვამლიანების გამო, თანამშრომლების ნაწილი შენობიდან გამოსვლას ვერ ახერხებს
  3. ნეტგაზეთიოპოზიციურიშენობაში, სადაც „ფორმულაა“, ხანძარია, რის გამოც მაუწყებლობა შეწდა
  4. TV პირველიოპოზიციურიბიზნესცენტრში, სადაც ტელეკომპანია „ფორმულაა“ განთავსებული, 9 სახანძრო მანქანა მუშაობს - 15 გზაშია
  5. ბათუმელებიოპოზიციური„ფორმულას“ შენობაში ხანძარია – დაკვამლიანების გამო ჟურნალისტები შენობას ვერ ტოვებენ
  6. რუსთავი 2სამთავრობოთბილისში, ვაჟა-ფშაველას გამზირზე მდებარე ბიზნესცენტრში ხანძარი ლიკვიდირებულია
  7. რუსთავი 2სამთავრობო"ხანძარი ლიკვიდირებულია, საბედნიეროდ, დაშავებული არავინ არ არის" - თემურ მღებრიშვილი
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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