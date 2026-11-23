საპროტესტო აქციებზე დაკავებულ პირთა შეწყალება და გათავისუფლების შემდგომი დაპირისპირება
მიხეილ ყაველაშვილმა გიორგობის დღესასწაულთან დაკავშირებით 232 პირი შეიწყალა, რომელთა შორის მოხვდნენ საპროტესტო აქციების მონაწილეები. საპატიმრო დაწესებულებები დატოვეს აქციებზე მსჯავრდებულმა პირებმა, მათ შორის გიორგი ოკმელაშვილმა და ნიკოლოზ ჯავახიშვილმა. გათავისუფლების შემდეგ ჯავახიშვილმა განაცხადა, რომ მას შეწყალების თხოვნით პრეზიდენტისთვის არ მიუმართავს, თუმცა მოუწოდა სხვა პატიმრებს, გამოიყენონ ეს შესაძლებლობა გარეთ გამოსასვლელად. აღნიშნულ განცხადებას საპარლამენტო უმრავლესობაში გამოეხმაურნენ და აღნიშნეს, რომ მსჯავრდებული თანამებრძოლებისგან ბულინგის თავიდან ასაცილებლად ცრუობს, მედიაში კი გავრცელდა ცნობა შეწყალების მოთხოვნის წერილობითი დოკუმენტის არსებობის შესახებ. პარალელურად, ოპოზიციურ წრეებში აღინიშნა, რომ სამართლებრივი მექანიზმის გამოყენება თავისუფლების მოსაპოვებლად არ ნიშნავს ღირსების შელახვას ან დანაშაულის აღიარებას. ჯერჯერობით უცნობია, შეეხება თუ არა მსგავსი შეწყალების აქტი სხვა დაკავებულ პირებს.