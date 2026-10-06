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ბექა შენგელიას ადვოკატი: ციხის წარმომადგენლები პატიმრებს ეუბნებოდნენ, რომ გაიმეორებდნენ იგივეს, რაც გაუკეთეს გიორგი დავითაძეს (ვიდეო)

ადვოკატი ომარ ფურცელაძე, რომელიც სასჯელაღსრულების დაწესებულებაში პატიმარ ბექა შენგელიას შეხვდა და პირადად მოისმინა, როგორ იძალადეს პატიმრებზე ადმინისტრაციის წარმომადგენლებმა, გადაცემა “რეაქციაში“ იმ დეტალებზე საუბრობს, რომელიც მისმა დაცვის ქვეშ მყოფმა მიაწოდა.

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ბექა შენგელიას ადვოკატი: ციხის წარმომადგენლები პატიმრებს ეუბნებოდნენ, რომ გაიმეორებდნენ იგივეს, რაც გაუკეთეს გიორგი დავითაძეს (ვიდეო)
ბექა შენგელიას ადვოკატი: ციხის წარმომადგენლები პატიმრებს ეუბნებოდნენ, რომ გაიმეორებდნენ იგივეს, რაც გაუკეთეს გიორგი დავითაძეს (ვიდეო)NEWS.GE
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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