ნიკოლოზ რაჭველი: მადლობა და ქედის მოხრა ქართული ლეგიონის მებრძოლებს, რომლებიც მოვიდნენ კონცერტზე და ჩვენი ორი ერის ძმობა კიდევ ერთხელ გახადეს თვალსაჩინო!
მადლობა Kyiv Music Fest-ს და ბატონ იგორ შერბაკოვს ფესტივალის დახურვა რომ მომანდო და რაც მთავარია უდიდესი მადლობა მობრძანებულ პუბლიკას, რომელთა შორის საჰაერო განგაშის მიუხედავათ არავინ დატოვა საკონცერტო დარბაზი!
ნიკოლოზ რაჭველი:
დღეს მქონდა დიდი, მასშტაბური კონცერტი კიევში, უმნიშვნელოვანესი მუსიკალური ფესტივალის დახურვა… უმაგრესი პროგრამით, ფილარმონიაში სავსე დარბაზით… ბედნიერი ვიძინებ, თუმცა არ ვიცი რა იქნება ხვალ… მაგრამ მე ამაყი ვარ, რომ მომიწია უკრაინელ საოცარ მუსიკოსებთან ერთად ასეთი შთამბეჭდავი კონცერტის გამართვა… ვერ წარმოიდგენთ რა ატმოსფერო ტრიალებდა…
დიდება გმირებს
Update: გათენდა! დამხვდა ასზე მეტი წერილი, შეტყობინება, წუხანდელი კონცერტის შთაბეჭდილებების გაზიარება…
დიდი მადლობა ყველა მონაწილეს, უპირველესად უკრაინის ეროვნული ფილარმონიის სიმფონიური ორკესტრის საოცარ მუსიკოსებს, სახელმწიფო საგუნდო კაპელის “დუმკას” საოცარ მომღერლებს და ხელმძღვანელებს, შესანიშნავ სოლისტებს ბოგდანა პივნენკოს და ზოლტან ალმაშის, კომპოზიტორებს ბოგდანა ფროლიაკს და ლუბავა სიდორენკოს, აგრეთვე ამქვეყნად არვო პიარტს და იმქვეყნარ ჰანა ჰავრილეცსა და გია ყანჩელს. მადლობა Kyiv Music Fest-ს და ბატონ იგორ შერბაკოვს ფესტივალის დახურვა რომ მომანდო და რაც მთავარია უდიდესი მადლობა მობრძანებულ პუბლიკას, რომელთა შორის საჰაერო განგაშის მიუხედავათ არავინ დატოვა საკონცერტო დარბაზი! მადლობა და ქედის მოხრა ქართული ლეგიონის მებრძოლებს, რომლებიც მოვიდნენ კონცერტზე და ჩვენი ორი ერის ძმობა კიდევ ერთხელ გახადეს თვალსაჩინო!
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