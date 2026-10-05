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ნიკოლოზ რაჭველი: მადლობა და ქედის მოხრა ქართული ლეგიონის მებრძოლებს, რომლებიც მოვიდნენ კონცერტზე და ჩვენი ორი ერის ძმობა კიდევ ერთხელ გახადეს თვალსაჩინო!

მადლობა Kyiv Music Fest-ს და ბატონ იგორ შერბაკოვს ფესტივალის დახურვა რომ მომანდო და რაც მთავარია უდიდესი მადლობა მობრძანებულ პუბლიკას, რომელთა შორის საჰაერო განგაშის მიუხედავათ არავინ დატოვა საკონცერტო დარბაზი!

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ნიკოლოზ რაჭველი: მადლობა და ქედის მოხრა ქართული ლეგიონის მებრძოლებს, რომლებიც მოვიდნენ კონცერტზე და ჩვენი ორი ერის ძმობა კიდევ ერთხელ გახადეს თვალსაჩინო!
ნიკოლოზ რაჭველი: მადლობა და ქედის მოხრა ქართული ლეგიონის მებრძოლებს, რომლებიც მოვიდნენ კონცერტზე და ჩვენი ორი ერის ძმობა კიდევ ერთხელ გახადეს თვალსაჩინო!NEWS.GE
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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