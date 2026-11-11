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პოლიტიკა · 12 ნოემბერი, 01:35

ნიკა ობოლაძე: კალაძე საუბრობს რომ როგორც მოსკოვშია წრიული მოძრაობა, ესე თბილისს ვერ გავუკეთებთო... მხოლოდ მოსკოვში არ არის წრიული მაგისტრალები, ესეა თითქმის ყველა ამერიკულ დიდ ქალაქში.

ნიკა ობოლაძე: პ.ს. თბილისს ჭირდება პერიმეტრის წრიული ჩქაროსნული 2-2 ზოლიანი ავტომაგისტრალი, ამისთვის არის ფულიც, არის ტექნოლოგიებიც, არის შესაძლებლობაც - რაც არ არის არ არის ხედვა, ლიდერობა და ცოდნა რომ ეს გასაკეთებელია.

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ნიკა ობოლაძე: კალაძე საუბრობს რომ როგორც მოსკოვშია წრიული მოძრაობა, ესე თბილისს ვერ გავუკეთებთო... მხოლოდ მოსკოვში არ არის წრიული მაგისტრალები, ესეა თითქმის ყველა ამერიკულ დიდ ქალაქში.
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მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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