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ნოდარ მელაძე: დარეკა საპატრიარქოს პრესამსახურის წარმომადგენელმა სოსო ტყებუჩავამ, "თქვენი აკრედიტაცია გაუქმდა" თქვა და ტელეფონი გათიშა. ამის შემდეგ ზარებს აღარ პასუხობს

მიმოწერის დროს ანრია ჯაღმაიძემ მიზეზად დაასახელა, 2021 წლის 8 მარტს მარტვილში მომხდარი ინციდენტი, სადაც საეპისკოპოსო კრების სხდომაზე, პირიქით დაზარალებულები იყვნენ ჟურნალისტები, რომლებიც მოაჯირის გადმოვარდნის დროს დაშავდნენ.

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ნოდარ მელაძე: დარეკა საპატრიარქოს პრესამსახურის წარმომადგენელმა სოსო ტყებუჩავამ, "თქვენი აკრედიტაცია გაუქმდა" თქვა და ტელეფონი გათიშა. ამის შემდეგ ზარებს აღარ პასუხობს
ნოდარ მელაძე: დარეკა საპატრიარქოს პრესამსახურის წარმომადგენელმა სოსო ტყებუჩავამ, "თქვენი აკრედიტაცია გაუქმდა" თქვა და ტელეფონი გათიშა. ამის შემდეგ ზარებს აღარ პასუხობსNEWS.GE
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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