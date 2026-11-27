ეკა შარაშიძე: მეგობრებო, ნუ აჰყვებით „ოცნების“ პროპაგანდისტებს. ეს არის თურქი ულტრანაციონალისტების პროვოკაცია და არა თურქეთის სახელმწიფოს ოფიციალური პოლიტიკა
ეკა შარაშიძე: ნუ მისცემთ მათ უფლებას, ერთი ულტრანაციონალისტური პროვოკაცია საქართველოსა და მის პარტნიორებს შორის მტრობის გაღვივების იარაღად აქციონ.
თარჯიმანი ეკა შარაშიძე:
მეგობრებო, ნუ აჰყვებით „ოცნების“ პროპაგანდისტებს.
ეს არის თურქი ულტრანაციონალისტების პროვოკაცია და არა თურქეთის სახელმწიფოს ოფიციალური პოლიტიკა.
თურქეთი ნატოს წევრი ქვეყანაა, რომელიც ოფიციალურად აღიარებს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას.
ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ბანერი „82 Batum“ მისაღებია. პირიქით, ეს არის პროვოკაციული ნაციონალისტური გზავნილი, რომელსაც თავისი ისტორიული კონტექსტი აქვს.
მაგრამ იმის წარმოჩენა, თითქოს თურქეთი საქართველოს დაპყრობას აპირებს და ახლა თურქების უნდა გვეშინოდეს, ფაქტების დამახინჯებაა.
იმის მტკიცება, რომ თურქეთი ჩვენი მტერია და ამიტომ რუსეთს უნდა დავეჩოქოთ, საქართველოს ინტერესებში ნამდვილად არ შედის.
ეს არის ივანიშვილისა და რუსეთის ინტერესებში და არა საქართველოსი.
ნუ მისცემთ მათ უფლებას, ერთი ულტრანაციონალისტური პროვოკაცია საქართველოსა და მის პარტნიორებს შორის მტრობის გაღვივების იარაღად აქციონ.
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