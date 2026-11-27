ლევან ყურაშვილი: რა სამართლიანობის ზეიმზე საუბრობს ზოგიერთი, 20 წლის გოგოს გაუპატიურებაში მსჯავრდებულ ბიზნესმენთან მიმართებაში?
ლევან ყურაშვილი: ეგ არაკაცი პირველი ინსტანციის სასამართლომ გაამართლა! მერე დიდი ალბათობით ქვეყნიდან გაიქცა (ყოველ შემთხვევაში, აქამდე არ ვიცით სადაა და არც სააპელაციოში გამოცხადებულა). ახლა კიდე, გინდ 9 წელი მიუსაჯონ და გინდა უვადო.
ბლოგერი ლევან ყურაშვილი:
ბოდიში, მაგრამ მე გავგიჟდი, თუ რა სამართლიანობის ზეიმზე საუბრობს ზოგიერთი, 20 წლის გოგოს გაუპატიურებაში მსჯავრდებულ ბიზნესმენთან მიმართებაში?
ეგ არაკაცი პირველი ინსტანციის სასამართლომ გაამართლა!
მერე დიდი ალბათობით ქვეყნიდან გაიქცა (ყოველ შემთხვევაში, აქამდე არ ვიცით სადაა და არც სააპელაციოში გამოცხადებულა).
ახლა კიდე, გინდ 9 წელი მიუსაჯონ და გინდა უვადო.
სამართალი იზეიმებს მაშინ, როცა მაგ არაკაცს, შემდეგი თავმოყვარე ხელისუფლება მიწიდან ამოთხრის, საქართველოში ჩამოათრევს და იმ 9 წელს ბოლომდე მოახდევინებს!
მანამდე რა სამართალზე და მართლმსაჯულებაზეა საუბარი?
ქართულმა "მართლმსაჯულებამ" მაგ არაკაცს საშუალება მისცა, რომ პასუხისმგებლობას გაქცეოდა!
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