გოჩა ჯავახიშვილი: რას გვეტყოდა მაკიაველი მმართველზე, რომელიც სიმტკიცეს მხოლოდ სუსტებთან ავლენს, ძლიერებთან კი საკუთარი ავტორიტეტის დაცვა უჭირს?
გოჩა ჯავახიშვილი: ბათუმის სტადიონზე განვითარებულმა მოვლენებმა ჩემში, გაბრაზებისა და აღშფოთების ნაცვლად, უცნაური თანაგრძნობა, მომავლის შიში და დაუცველობის განცდა გააჩინა. უნებლიეთ გამახსენდა ბავშვობის ზღაპრის ბაქია კურდღელი და ის მამალი, საკუთარ ეზოში რომ ყოყლოჩინობს, სუსტებს ბიბილოზე ექაჩება, ხოლო ძლიერის გამოჩენისას ყივილიც ავიწყდება.
„ბათუმის სტადიონზე განვითარებულმა მოვლენებმა ჩემში, გაბრაზებისა და აღშფოთების ნაცვლად, უცნაური თანაგრძნობა, მომავლის შიში და დაუცველობის განცდა გააჩინა. უნებლიეთ გამახსენდა ბავშვობის ზღაპრის ბაქია კურდღელი და ის მამალი, საკუთარ ეზოში რომ ყოყლოჩინობს, სუსტებს ბიბილოზე ექაჩება, ხოლო ძლიერის გამოჩენისას ყივილიც ავიწყდება.
რას გვეტყოდა მაკიაველი მმართველზე, რომელიც სიმტკიცეს მხოლოდ სუსტებთან ავლენს, ძლიერებთან კი საკუთარი ავტორიტეტის დაცვა უჭირს?
ბათუმის შემთხვევამ კიდევ ერთხელ დამაფიქრა არა იმდენად ცალკეული პოლიციელების მოქმედებაზე, რამდენადაც სახელმწიფოს ინსტიტუციურ მზადყოფნასა და კრიზისების მართვის უნარზე. ეს ინციდენტი ხომ ძალიან დიდი ალბათობით იყო პროგნოზირებადი, მეტი ვერ შევძელით?
სახელმწიფოს სიძლიერე უპირველეს ყოვლისა, იმითაც ფასდება, რამდენად მდგრადია მოულოდნელი გამოწვევებისა და გარე მაპროვოცირებელი ფაქტორების მიმართ. წყალდიდობა იქნება, მეწყერი, პოლიტიკური პროვოკაცია, საერთაშორისო ინციდენტი თუ ათასი ჯურის სხვა კრიზისი - მოქალაქეს უნდა ჰქონდეს განცდა, რომ მის უკან დგას კომპეტენტური, წინდახედული და ღირსეული სახელმწიფო, რომელსაც საფრთხეების წინასწარ შეფასება, მათი პრევენცია და კრიზისზე პროპორციული რეაგირება შეუძლია.
ეს მაფიქრებს ყველაზე მეტად: რამდენად დაცულები ვართ, როდესაც მორიგი, შესაძლოა გაცილებით სერიოზული გამოწვევის წინაშე აღმოვჩნდებით? რადგან, ეს არაა ბანალური და არც ერთჯერადი და ნულოვანი განვითარების ინციდენტი. ღმერთმა ქნას ვცდებოდე.
სახელმწიფო გაცილებით დიდი ცნებაა, ვიდრე მისი დროებითი მმართველები. მისი ავტორიტეტი არც სუსტის მიმართ სიმკაცრით იქმნება და არც ძლიერის წინაშე დათმობით. იგი კომპეტენტურობით, კანონის უზენაესობით, მისი თანაბარი აღსრულებით, პასუხისმგებლობითა და საკუთარი მოქალაქეების უსაფრთხოების უზრუნველყოფით მტკიცდება.
ამიტომ ბათუმის მოვლენებმა ჩემში ბრაზზე მეტად სიბრალული, ხოლო სიბრალულზე მეტად მომავლის შიში გააჩინა. უკვე მერამდენედ, არ გიჩნდებათ დაუცველობის განცდა? არც ვინმეს განკითხვისთვის ან დამუნათების, ან ნიშნის მოგებისთვის ვამბობ, მაგრამ განცდა მაქვს, ძალიან ცუდ დღეში ვართ და საუკეთესო გამოსავლის მზა რეცეპტიც რომ არ გვაქვს, ეს მაღონებს“ - წერს სოციალურ ქსელში გოჩა ჯავახიშვილი, საფრანგეთში საქართველოს ყოფილი ელჩი, დიპლომატი
ამ ამბავს სხვა მედიაც აშუქებს1 სტატია
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