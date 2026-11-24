საზოგადოება · 24 ნოემბერი, 16:51
მანქანის დგომის გამო დაწყებული ჩხუბი ვერაზე ადამიანის გარდაცვალებით დასრულდა
კაცი სავარაუდოდ დარტყმის შედეგად წაიქცა, ბორდიურზე თავი დაარტყა და სიცოცხლისთვის შეუთავსებელი დაზიანება მიღო.
თბილისის ცენტრში, გოგებაშვილის ქუჩაზე კაცი გარდაიცვალა - როგორც "პირველებს" ადგილობრივები უყვებიან, მომხდარს წინ ხელჩართული ჩხუბი უძროდა.
კაცი სავარაუდოდ დარტყმის შედეგად წაიქცა, ბორდიურზე თავი დაარტყა და სიცოცხლისთვის შეუთავსებელი დაზიანება მიღო.
ამ ამბავს სხვა მედიაც აშუქებს2 სტატია
ოპოზიციური 2
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