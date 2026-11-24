გია ხუხაშვილი: როდესაც პარტიის წესდებით და საქართველოს კონსტიტუციით განსაზღვრული პირველი პირი ამბობს, რომ ის სინამდვილეში მეორე პირია, ეს ნიშნავს რომ...
„ჩვენი გუნდის ლიდერი, ბიძინა ივანიშვილი არის პირველი პირი ჩვენს პოლიტიკურ გუნდში, მე ვარ მეორე პირი"- განცხადება ამის შესახებ ირაკლი კობახიძემ ჟურნალსტებთან გააკეთა.
ანალიტიკოსი გია ხუხაშვილი:
როდესაც პარტიის წესდებით და საქართველოს კონსტიტუციით განსაზღვრული პირველი პირი ამბობს, რომ ის სინამდვილეში მეორე პირია, ეს ნიშნავს რომ პირველი პირი საერო კანონის მიღმაა, ანუ მარტივად რომ თქვათ - ღმერთია…
შეგახსენებთ, „ჩვენი გუნდის ლიდერი, ბიძინა ივანიშვილი არის პირველი პირი ჩვენს პოლიტიკურ გუნდში, მე ვარ მეორე პირი"- განცხადება ამის შესახებ ირაკლი კობახიძემ ჟურნალსტებთან გააკეთა.
მისი თქმით, "ქართული ოცნების" საპატიო თავმჯდომარესთან " ყველაზე მჭიდრო ურთიერთობა" აქვს.
ბიძინა ივანიშვილი არის პირველი პირი ჩვენს პოლიტიკურ გუნდში, მე ვარ მეორე პირი, შესაბამისად, ლოგიკურია, რომ ყველაზე მჭიდრო ურთიერთობა არსებობს ბიძინა ივანიშვილსა და ჩემს შორის, ბუნებრივია, ეს ლოგიკურია" - განაცხადა ირაკლი კობახიძემ შეკითხვაზე პოლიტიკურად აქვს თუ არა მასზე ახლო ურთიერთობა ვინმეს ქართული ოცნებიდან ბიძინა ივანიშვილთან"- თქვა მან.
ამ ამბავს სხვა მედიაც აშუქებს5 სტატია
- გუნდში ივანიშვილი არის პირველი, მე ვარ მეორე - ირაკლი კობახიძე
- "ბიძინა ივანიშვილი პირველი პირია, მე - მეორე" - ირაკლი კობახიძე
- კობახიძე ასახელებს, ვინ არიან “ოცნებაში” პირველი და მეორე პირები
- ირაკლი კობახიძე - ბიძინა ივანიშვილი არის პირველი პირი ჩვენს პოლიტიკურ გუნდში, მე ვარ მეორე, შესაბამისად, ლოგიკურია, რომ ყველაზე მჭიდრო ურთიერთობა არსებობს ბიძინა ივანიშვილსა და ჩემ შორის
- კობახიძე: ბიძინა ივანიშვილი არის პირველი პირი ჩვენს პოლიტიკურ გუნდში, მე ვარ მეორე პირი
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