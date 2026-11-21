კახა კახიშვილი: გავრცელებული ინფორმაციით, ბიძინა ივანიშვილი და მისი მეუღლე ტრაგედიის შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილ 28 ოჯახს საცხოვრებელ ბინებს შეუძენენ. ეს მნიშვნელოვანი დახმარებაა
ფონიჭალაში მომხდარი ტრაგედია თითოეული ჩვენგანისთვის დიდი ტკივილია. გულწრფელად ვუსამძიმრებ დაღუპულთა ოჯახებსა და ახლობლებს. ამხელა დანაკარგის დროს სიტყვებით ნუგეშისცემა ძალიან რთულია. ღმერთმა ნათელში ამყოფოს გარდაცვლილთა სულები, მათ ოჯახებს კი ამ მძიმე განსაცდელის გადატანის ძალა მისცეს.
სასჯელაღსრულების ყოფილი მინისტრი კახა კახიშვილი:
ფონიჭალაში მომხდარი ტრაგედია თითოეული ჩვენგანისთვის დიდი ტკივილია. გულწრფელად ვუსამძიმრებ დაღუპულთა ოჯახებსა და ახლობლებს. ამხელა დანაკარგის დროს სიტყვებით ნუგეშისცემა ძალიან რთულია. ღმერთმა ნათელში ამყოფოს გარდაცვლილთა სულები, მათ ოჯახებს კი ამ მძიმე განსაცდელის გადატანის ძალა მისცეს.
დაკარგულ სიცოცხლეს ვერაფერი დააბრუნებს. ახლა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რომ დაშავებულებმა და დაზარალებულმა ოჯახებმა ყველა საჭირო დახმარება მიიღონ და თავიანთ გასაჭირთან მარტო არ დარჩნენ.
გავრცელებული ინფორმაციით, ბიძინა ივანიშვილი და მისი მეუღლე ტრაგედიის შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილ 28 ოჯახს საცხოვრებელ ბინებს შეუძენენ. ეს მნიშვნელოვანი დახმარებაა და ასეთი გადაწყვეტილება ნამდვილად დასაფასებელია.
კიდევ ერთხელ ვუსამძიმრებ დაღუპულთა ოჯახებს და დაშავებულებს მალე გამოჯანმრთელებას ვუსურვებ!
ამ ამბავს სხვა მედიაც აშუქებს10 სტატია
- ივანიშვილის განცხადება ფონიჭალაში მომხდარ ტრაგედიაზე
- ბიძინა და ეკატერინა ივანიშვილები - ღრმა მწუხარებას გამოვხატავთ ფონიჭალაში ტრაგედიის გამო, რასაც 6 ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა, 28 ოჯახი დარჩა საცხოვრებელი სახლის გარეშე - მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ ოჯახებს შევუძენთ და გადავცემთ ბინებს
- ბიძინა და ეკატერინა ივანიშვილები: ღრმა მწუხარებას გამოვხატავთ ფონიჭალაში ტრაგედიის გამო, რასაც 6 ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა, 28 ოჯახი დარჩა საცხოვრებელი სახლის გარეშე - მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ ოჯახებს შევუძენთ და გადავცემთ ბინებს
- ბიძინა ივანიშვილი – მე და ჩემმა მეუღლემ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ ფონიჭალაში დაზარალებულ 28 ოჯახს შევუძენთ და გადავცემთ საცხოვრებელ ბინებს
- ბიძინა ივანიშვილის ოჯახი, ფონიჭალაში დაზარალებულ 28 ოჯახს საცხოვრებელ ბინებს შეუძენს
- ივანიშვილები: ფონიჭალაში აფეთქებით დაზარალებულ 28 ოჯახს ბინებს გადავცემთ
- ბიძინა ივანიშვილის ოჯახი, ფონიჭალაში დაზარალებულ 28 ოჯახს საცხოვრებელ ბინებს შეუძენს
- “უსახლოდ დარჩენილ 28 ოჯახს ჩვენ შევუძენთ ბინებს” – ბიძინა ივანიშვილი და ეკატერინე ხვედელიძე
- გადავწყვიტეთ, ფონიჭალის ტრაგედიისას უსახლკაროდ დარჩენილ 28 ოჯახს ბინები გადავცეთ - ბიძინა ივანიშვილის განცხადება
- ივანიშვილი ფონიჭალაში აფეთქების შედეგად დაზარალებულებს საცხოვრებელ ბინებს ჰპირდება
მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.
კომენტარები
კომენტარები იტვირთება…