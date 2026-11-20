გოგა ჩანადირი: მილიონებს რომ მოჰპარავ შენს ქვეყანას, ქვეყნის და ერის მოღალატე ხარ, აბა, ვინ ხარ? 40 მილიონი რამ მოგაპარინათ?
გოგა ჩანადირი: 40 მილიონი რამ მოგაპარინათ? მილიონი კი არა, 40 თეთრიც კი არ უნდა მოიპარო. ვინ იცის, რა სინდისითა და სიამაყით სვამდნენ საქართველოს სადღეგრძელოს და ეგებ გაჭირვებულებისაც.
ფოტოგრაფი გოგა ჩანადირი:
მილიონებს რომ მოჰპარავ შენს ქვეყანას, რითაც ჯარი, მართლწესრიგი და განათლება უნდა დაფინანსებულიყო, პენსიები, სოციალურად დაუცველი პირები, საბავშვო ბაღები ასევე უნდა დაფინანსებულიყო, გზები უნდა გაყვანილიყო, ისტორიული მემკვიდრეობა უნდა აღდგენილიყო, მომავალი უნდა შექმნილიყო, ქვეყნის და ერის მოღალატე ხარ, აბა, ვინ ხარ?
40 მილიონი რამ მოგაპარინათ?
მილიონი კი არა, 40 თეთრიც კი არ უნდა მოიპარო.
ვინ იცის, რა სინდისითა და სიამაყით სვამდნენ საქართველოს სადღეგრძელოს და ეგებ გაჭირვებულებისაც.
სახელმწიფოს ქურდები ერის და ქვეყნის მოღალატედ უნდა გამოცხადნენ და ღალატის მუხლიც უნდა მიესადაგოთ სისხლის სამართალში. ასეთები ქართველ ხალხს მომავალს ართმევენ.
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