ნანა დიხამინჯია: ასეთ ფუფუნებაში მთავრობას არასდროს არ უცხოვრია საქართველოში. შევარდნაძის დროს ცოტა ფული იყო და მხოლოდ ტოპ ჩინოვნიკებს მიუწვდებოდა ხელი. ახლა ქოცნებასთან დაახლოებული პატარა ბიზნესმენიც კი
ნანა დიხამინჯია: ვინც გარდაიცვალა, ვისაც გარდაეცვალა, იმისთვის სულერთია, ვინ იქნება ჩუმად. აბსოლუტურად არაფერში არ ეხმარება თქვენი წუხილი. მაგრამ ვისაც მომავალში იგივე შეიძლება დაემართოს, იმათ დასაცავად, თქვენი შვილების დასაცავად - ახლა უნდა ვიყვიროთ.
პროფესორი ნანა დიხამინჯია:
აჰ, ტვიმედი თმებს იპუტავს, ოპოზიცია სათავისოდ იყენებს ტრაგედიასო.
ხალხო, მილის ამოხეთქვა, გაზის აფეთქება საცხოვრებელ სახლში, დანგრეული სკოლები, უსასრულო საცობები, მესამე ცვლაში გადაღლილი ბავშვები, ნარკოტიკებში გაგუდული ახალგაზრდები, ქოლცენტრებში ჩამპალი ახალგაზრდები, უძვირესი საკვები, მოწამლული საკვები ბაღებში თუ ჯარში, დენის დარტყმა საბავშვო ბაღის მოაჯირით თუ შადრევნით - ეს არ არის ბუნებრივი მოვლენების შედეგი.
ეს ყველაფერი უპასუხისმგებლო და გარყვნილი მთავრობის შედეგია. რომ გეუბნებიან - ამან 10 მილიონი მოიპარა, იმან ორმოცი, ამან ქრთამი აიღო, იმან ტენდერი გააყალბა - ეს უბრალოდ ბანკიდან ფულის მოპარვა კი არაა, ეს არის გაფუჭებული საქმე, უხარისხო მილი, უხარისხო ბეტონი, აუშენებელი სკოლა - ანუ მთავრობა, რომელიც ფუფუნებაში ცხოვრობს იმის ხარჯზე, რომ თქვენ გშიათ, თქვენ გცივათ, თქვენ გეშინიათ ქუჩაში ბავშვის გაშვების, თქვენ აჭმევთ უხარისხო საჭმელს შვილებს, თქვენ ვერ მკურნალობთ დროზე, თქვენი შვილები ვერ იღებენ კარგ განათლებას და იძულებული ხდებიან, კორუფციით გამდიდრებულებს ემსახურონ იაფად ან ქვეყნიდან გაიქცნენ არალეგალურად.
ეს მთავრობა ფუფუნებაში ცხოვრობს თქვენი სიღარიბის, სტრესის, ნერვების, სიკვდილის, ავადმყოფობის ხარჯზე. როგორმე გაიაზრეთ ეს.
ასეთ ფუფუნებაში მთავრობას არასდროს არ უცხოვრია საქართველოში. შევარდნაძის დროს ცოტა ფული იყო და მხოლოდ ტოპ ჩინოვნიკებს მიუწვდებოდა ხელი. ახლა ქოცნებასთან დაახლოებული პატარა ბიზნესმენიც კი, ქოცნების საყვარელი საშუალო ჩინოვნიკიც კი მილიონებს იჯიბავს. თქვენს ხარჯზე. ჩვენი სახელმწიფოს გაღატაკების და გაუბედურების ხარჯზე.
ოპოზიცია კი არ იყენებს სათავისოდ ტრაგედიებს, მთავრობა გიყენებთ კონკრეტულად თქვენ და თან ასე უტიფრად გაჩუმებთ - ტრაგედიის დროს ჩუმი გლოვაა საჭირო. არა, მეგობრებო, ყოველი უპასუხისმგებლობა უნდა იქცეს მომავალი დაცვის გარანტად და ამას ჩუმი გლოვა ვერაფერს უშველის, პირიქით, ყველამ ერთად უნდა ვიყვიროთ.
ვინც გარდაიცვალა, ვისაც გარდაეცვალა, იმისთვის სულერთია, ვინ იქნება ჩუმად. აბსოლუტურად არაფერში არ ეხმარება თქვენი წუხილი. მაგრამ ვისაც მომავალში იგივე შეიძლება დაემართოს, იმათ დასაცავად, თქვენი შვილების დასაცავად - ახლა უნდა ვიყვიროთ.
ამ ამბავს სხვა მედიაც აშუქებს1 სტატია
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