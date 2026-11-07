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საზოგადოება · 7 ნოემბერი, 16:41

ლიკა გოგლიძის ტრიუმფი Mercedes-Benz Fashion Week - ზე (ვიდეო)

ცნობილი ქართველი დიზაინერი ლიკა გოგლიძე, ბრენდ LIYA-ს შემქმნელი ცხოვრობს ავსტრიაში. მის კოლექციებს ხშირად ნახავთ საერთაშორისო მოდის კვირეულის ჩვენებებზე. მისი კოლექცია ფართოდაა ცნობილი ევროპაში და არამხოლოდ.

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მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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