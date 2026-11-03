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საზოგადოება · 3 ნოემბერი, 14:48

გელა მთივლიშვილი: მარეხ კოხტაშვილთან (მაია ექიმთან) საპროცესო შეთანხმება გაფორმდა

ცნობისთვის, მიმდინარე წლის 11 სექტემბერს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურმა ექიმ მაია კოხტაშვილის შესახებ განცხადება გაავრცელა. ექიმს, სასამართლომ 50 000-ლარიანი საპატიმრო გირაო შეუფარდა. კოხტაშვილი მას შემდეგ გათავისუფლდა, რაც გირაო გადაიხადეს. გირაოს თანხა სოციალურ ქსელში წამოწყებული კამპანიის მეშვეობით მოქალაქეებმა შეაგროვეს.

NEWS.GEnews.ge-ის რედაქცია

მოქმედება დასრულებულია

3 წამში ავტომატურად დაიხურება
გელა მთივლიშვილი: მარეხ კოხტაშვილთან (მაია ექიმთან) საპროცესო შეთანხმება გაფორმდა
NEWS.GE

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6 სტატია
ოპოზიციური 5ნეიტრალური 1
  1. რადიო თავისუფლებაოპოზიციურიექიმ მაია კოხტაშვილს საპროცესო შეთანხმება გაუფორმდა
  2. TV პირველიოპოზიციურიექიმ მაია კოხტაშვილს საპროცესო შეთანხმება გაუფორმდა
  3. ფორმულაოპოზიციურიექიმ მაია კოხტაშვილს საპროცესო შეთანხმება გაუფორმდა
  4. ალიაოპოზიციურიექიმ მაია კოხტაშვილს საპროცესო შეთანხმება გაუფორმდა
  5. ინტერპრესნიუსინეიტრალურიყალბი რეცეპტის გაცემაში ბრალდებულ ექიმ მაია კოხტაშვილს საპროცესო შეთანხმება გაუფორმდა, რომლის თანახმად მას 50 000-ლარიანი ჯარიმა დაეკისრა
  6. ნეტგაზეთიოპოზიციურიმაია კოხტაშვილს საპროცესო შეთანხმება გაუფორმდა და 50 000-ლარიანი ჯარიმის გადახდა დაეკისრა
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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