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მსოფლიო · 2 ნოემბერი, 01:00

„დაე, ოლეშკი გახდეს ხანგრძლივი მშვიდობის საწყისი“

NEWS.GEnews.ge-ის რედაქცია

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„დაე, ოლეშკი გახდეს ხანგრძლივი მშვიდობის საწყისი“
NEWS.GE
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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