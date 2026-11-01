მსოფლიო · 2 ნოემბერი, 01:00
„დაე, ოლეშკი გახდეს ხანგრძლივი მშვიდობის საწყისი“
აშშ-ის პირველმა ლედიმ მელანია ტრამპმა განაცხადა, რომ ხერსონის ოლქის ქალაქ ოლეშკისა და მის მიმდებარე ტერიტორიებზე ცეცხლის შეწყვეტამ ადგილობრივ მოსახლეობას გადაადგილების თავისუფლება და აუცილებელ რესურსებზე წვდომა დაუბრუნა.
„ოლეშკისა და ხერსონის ოლქის მიმდებარე ტერიტორიებზე ცეცხლის შეწყვეტამ მოსახლეობას მისცა თავისუფლად გადაადგილების, საკვების, სუფთა წყლისა და მედიკამენტების მიღების შესაძლებლობა. ადამიანებს ასევე დაუბრუნდათ ღირსების განცდა, მუდმივი თავდასხმის საფრთხის გარეშე“.
„დაე, ოლეშკი გახდეს ხანგრძლივი მშვიდობის საწყისი“.
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