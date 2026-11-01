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საზოგადოება · 1 ნოემბერი, 21:24

თორნიკე რაზმაძე: სანთლები ჩვენი სასტიკად დახოცილი მეგობრებისთვის. ყველას გიპოვით, უკლებლივ (ვიდეო)

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6 სტატია
ოპოზიციური 4ნეიტრალური 2
  1. ინტერპრესნიუსინეიტრალურიშსს-მ ცხოველთა სამარხებთან დაკავშირებით გამოძიება დაიწყო
  2. ალიაოპოზიციურიშსს-მ ცხოველთა სამარხებთან დაკავშირებით გამოძიება დაიწყო
  3. რადიო თავისუფლებაოპოზიციურიშსს-მ გამოძიება დაიწყო ძაღლების შესაძლო უკანონო დახოცვისა და დამარხვის ფაქტზე
  4. TV პირველიოპოზიციურიცხოველთა სამარხების ამსახველი კადრების გავრცელების შემდეგ შსს-მ გამოძიება დაიწყო
  5. ინტერპრესნიუსინეიტრალურიმთავრობის ადმინისტრაციასთან ცხოველთა უფლებადამცველებმა საპროტესტო აქცია გამართეს
  6. რადიო თავისუფლებაოპოზიციური"ვითხოვთ პასუხებს" - მთავრობის კანცელარიასთან ცხოველთა დამცველების საპროტესტო აქცია გაიმართა
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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„დასაჯეთ დამნაშავე ჩინოვნიკები“ - მთავრობის ადმინისტრაციასთან ცხოველთა უფლებადამცველების საპროტესტო აქცია გაიმართებაწაიკითხე

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