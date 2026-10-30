G20-ის შეხვედრაზე საგარეო საქმეთა მინისტრებმა ლავროვთან ფოტოს გადაღებაზე უარი თქვეს
შეხვედრაზე ლავროვის ყოფნის გამო დიპლომატებმა საერთო ფოტო არ გადაიღეს. Bloomberg-ის ინფორმაციით, გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა დამსწრეების გასაგონად განაცხადა, რომ "რუსეთთან ჩვეული საქმიანი ურთიერთობები ვეღარ იარსებებს".
G20-ის შეხვედრაზე საგარეო საქმეთა მინისტრებმა ლავროვთან ფოტოს გადაღებაზე უარი თქვეს - შეხვედრაზე ლავროვის ყოფნის გამო დიპლომატებმა საერთო ფოტო არ გადაიღეს. Bloomberg-ის ინფორმაციით, გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა დამსწრეების გასაგონად განაცხადა, რომ "რუსეთთან ჩვეული საქმიანი ურთიერთობები ვეღარ იარსებებს".
მისივე თქმით, "მნიშვნელოვანია უთანხმოებების მოლაპარაკებების მაგიდასთან განხილვა, მაგრამ ასევე მნიშვნელოვანია ყალბი ვიზუალური სიგნალების თავიდან აცილება.
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