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მსოფლიო · 30 ოქტომბერი, 23:29

G20-ის შეხვედრაზე საგარეო საქმეთა მინისტრებმა ლავროვთან ფოტოს გადაღებაზე უარი თქვეს

შეხვედრაზე ლავროვის ყოფნის გამო დიპლომატებმა საერთო ფოტო არ გადაიღეს. Bloomberg-ის ინფორმაციით, გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა დამსწრეების გასაგონად განაცხადა, რომ "რუსეთთან ჩვეული საქმიანი ურთიერთობები ვეღარ იარსებებს".

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G20-ის შეხვედრაზე საგარეო საქმეთა მინისტრებმა ლავროვთან ფოტოს გადაღებაზე უარი თქვეს
G20-ის შეხვედრაზე საგარეო საქმეთა მინისტრებმა ლავროვთან ფოტოს გადაღებაზე უარი თქვესNEWS.GE
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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