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საზოგადოება · 16 ოქტომბერი, 22:51

ვინ არის ვატო ყი­ფი­ა­ნი?

15 ოქ­ტომ­ბერს გავ­რცელ­და ინ­ფორ­მა­ცია ე.წ. კრი­მი­ნა­ლუ­რი ავ­ტო­რი­ტე­ტის ვატო ყი­ფი­ა­ნი­სა და ავ­თან­დილ ბი­ლა­ნიშ­ვი­ლის, მეტ­სა­ხე­ლად "კაწ­როს“ და­კა­ვე­ბის შე­სა­ხებ, მა­ლე­ვე პრო­კუ­რა­ტუ­რამ და­მა­ტე­ბით ინ­ფორ­მა­ცი­ას გა­ავ­რცე­ლა, რომ ორი­ვე მათ­განს ბრა­ლი უკვე წარ­დგე­ნი­ლი ჰქონ­დათ, კი­დევ ერთ და­კა­ვე­ბულ შოთა ყი­ფი­ან­თან ერ­თად.

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ვინ არის ვატო ყი­ფი­ა­ნი?
ვინ არის ვატო ყი­ფი­ა­ნი?NEWS.GE
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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