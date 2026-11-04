ევროკომისიის გაფართოების ანგარიში და ხელისუფლების მწვავე გამოხმაურება მართლმსაჯულების რეფორმაზე
ევროკომისიის ანგარიშში აღნიშნულია, რომ საქართველომ უნდა დაიწყოს მართლმსაჯულების ფართო რეფორმა და საერთაშორისო ექსპერტების ჩართულობით შექმნას მოსამართლეთა კეთილსინდისიერების შემოწმების საგანგებო სისტემა. ამ მოთხოვნას ხელისუფლების წარმომადგენელთა მხრიდან მკაცრი კრიტიკა მოჰყვა: შალვა პაპუაშვილმა მოსამართლეთა შერჩევაში უცხოელების მონაწილეობა სუვერენიტეტის უხეშ დარღვევად შეაფასა და ევროკავშირის ელჩი ძალადობის წახალისებაში დაადანაშაულა. ნიკოლოზ სამხარაძემ განაცხადა, რომ ანგარიში არარეალისტურია და ევროკომისიას არ აქვს ინფორმაცია ქვეყანაში ჩატარებულ რეფორმებზე, რადგან დიალოგი შეჩერებულია. ლევან მახაშვილმა დოკუმენტს პოლიტიკური ბრალდებები უწოდა. ამავე დროს, ოპოზიციონერ დეპუტატ გიორგი შარაშიძის განცხადებით, მიუხედავად იმისა, რომ ისინიც არ ემხრობიან ვეტინგს, ხელისუფლება ცალკეული საკითხების პროპაგანდისტული მიზნით გამოყენებით ცდილობს ევროინტეგრაციის პროცესის ჩაშლას. ჯერჯერობით უცნობია, რა ფორმატში წარიმართება შემდგომი კომუნიკაცია საქართველოს ხელისუფლებასა და ევროკავშირის ინსტიტუტებს შორის.