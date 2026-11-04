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შეფასება ასახავს გამოქვეყნებისას არსებულ მასალებსა და ინფორმაციას.

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AI რედაქციის არჩევანი

ევროკომისიის გაფართოების ანგარიში და ხელისუფლების მწვავე გამოხმაურება მართლმსაჯულების რეფორმაზე

ევროკომისიის ანგარიშში აღნიშნულია, რომ საქართველომ უნდა დაიწყოს მართლმსაჯულების ფართო რეფორმა და საერთაშორისო ექსპერტების ჩართულობით შექმნას მოსამართლეთა კეთილსინდისიერების შემოწმების საგანგებო სისტემა. ამ მოთხოვნას ხელისუფლების წარმომადგენელთა მხრიდან მკაცრი კრიტიკა მოჰყვა: შალვა პაპუაშვილმა მოსამართლეთა შერჩევაში უცხოელების მონაწილეობა სუვერენიტეტის უხეშ დარღვევად შეაფასა და ევროკავშირის ელჩი ძალადობის წახალისებაში დაადანაშაულა. ნიკოლოზ სამხარაძემ განაცხადა, რომ ანგარიში არარეალისტურია და ევროკომისიას არ აქვს ინფორმაცია ქვეყანაში ჩატარებულ რეფორმებზე, რადგან დიალოგი შეჩერებულია. ლევან მახაშვილმა დოკუმენტს პოლიტიკური ბრალდებები უწოდა. ამავე დროს, ოპოზიციონერ დეპუტატ გიორგი შარაშიძის განცხადებით, მიუხედავად იმისა, რომ ისინიც არ ემხრობიან ვეტინგს, ხელისუფლება ცალკეული საკითხების პროპაგანდისტული მიზნით გამოყენებით ცდილობს ევროინტეგრაციის პროცესის ჩაშლას. ჯერჯერობით უცნობია, რა ფორმატში წარიმართება შემდგომი კომუნიკაცია საქართველოს ხელისუფლებასა და ევროკავშირის ინსტიტუტებს შორის.

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ევროკომისიის გაფართოების ანგარიში და ხელისუფლების მწვავე გამოხმაურება მართლმსაჯულების რეფორმაზე

გაშუქება · BM.GE

„ერთხელაც არ მოიკითხა პრეზიდენტი [ყაველაშვილი] ... კულტურა და შეგნება არ აქვს“ - პაპუაშვილი ჰერჩინსკიზე

შალვა პაპუაშვილმა ევროკავშირის ელჩი პაველ ჰერჩინსკი მკაცრად გააკრიტიკა და განაცხადა, რომ მას „კულტურა და შეგნება არ აქვს“, რადგან პრეზიდენტის სასახლეზე მომხდარი თავდასხმა არ დაგმო. პაპუაშვილის შეფასებით, ევროკომისიის ანგარიში საქართველოზე თავდასხმისთვის გამოყენებული პოლიტიკური კომუნიკეა.

BM.GE
გაშუქება · პირველი არხი

ევროკომისიის ანგარიში – საქართველომ უნდა დაიწყოს მართლმსაჯულების ფართო რეფორმა, შექმნას კეთილსინდისიერების შემოწმების საგანგებო სისტემა, რომელშიც საერთაშორისო ექსპერტებს გადამწყვეტი როლი ექნებათ

ევროკომისიის ანგარიშის მიხედვით, საქართველომ მართლმსაჯულების ფართო რეფორმა უნდა დაიწყოს და შექმნას მოსამართლეთა კეთილსინდისიერების შემოწმების საგანგებო სისტემა საერთაშორისო ექსპერტების გადამწყვეტი მონაწილეობით.

პირველი არხი
დაკავშირებული მასალები (10)
განახლებულია: 4 ნოე., 16:18

თემის შეფასება

AI შეფასება · საცდელი მეთოდი

გაშუქების განსხვავება

45/100
დაბალიმაღალი

საშუალო სანდოობა · 8 გამოცემა · ნაწილობრივი შეფასება

მხარეთა დაპირისპირება

75/100
დაბალიმაღალი

მაღალი სანდოობა · 5 მონაწილე · ნაწილობრივი შეფასება

როგორ შეფასდა?

AI-მ შეადარა 8 გამოცემის 10 მასალა: როგორ ხსნის თითოეული ერთსა და იმავე ფაქტს, რას უსვამს ხაზს და რა ენას იყენებს. 0 ნიშნავს, რომ ამბავს ერთნაირად ყვებიან, 100 — რომ სრულიად განსხვავებულად.

ყველაზე განსხვავებულად აშუქებენ

ნეტგაზეთი, BM.GE, პირველი არხი, TV პირველი

იმედინიუსი, POSTV, რუსთავი 2, ინტერპრესნიუსი

მაგალითად, ნეტგაზეთი და იმედინიუსი: პირველი მედია ანგარიშს განიხილავს როგორც ქვეყნის დემოკრატიულ უკუსვლასა და ევროინტეგრაციისთვის, მათ შორის უვიზო რეჟიმისთვის რეალურ საფრთხეს, ხოლო მეორე მედია დოკუმენტს წარმოადგენს მმართველი გუნდის დეპუტატის პოზიციით, როგორც რეალობას აცდენილ პოლიტიკურ ბრალდებებსა და ორმაგ სტანდარტს.

ყველაზე დაშორებული პოზიციები

შალვა პაპუაშვილი

გრიგოლ გეგელია, გიორგი შარაშიძე, ვიქტორ ყიფიანი, ირაკლი ქობალია

მაგალითად, შალვა პაპუაშვილი და გრიგოლ გეგელია: მხარეები ანგარიშის არსსა და მნიშვნელობას რადიკალურად საპირისპიროდ ხსნიან: შალვა პაპუაშვილის შეფასებით, დოკუმენტი არის საქართველოზე თავდასხმისთვის გამოყენებული პოლიტიკური კომუნიკე, სუვერენიტეტის შეურაცხყოფა და ქვეყნის შიდა საქმეებში ჩარევა, ხოლო გრიგოლ გეგელიას ინტერპრეტაციით, ანგარიშში ასახული მდგომარეობა ადასტურებს, რომ მმართველი რეჟიმის პირობებში ქვეყანა დიქტატურისა და ჭაობისკენ მიექანება და შორდება ევროპულ პერსპექტივას.

საცდელი მეთოდი. შეფასება ფაქტების სისწორეს და საზოგადოების განწყობას არ ადგენს. დეტალური ახსნა ↗

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