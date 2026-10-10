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გიორგი გველესიანი: ნება იბოძეთ და მოშორდით ქართულ პოლიტიკურ ველს

ფეხბურთელი გიორგი გველესიანი Youtube-ს საკუთარ გვერდზე 13-წუთიან ვიდეოს აქვეყნებს, სადაც "ჯეო თიმისთვის" მიცემულ ინტერვიუში გაკეთებულ განცხადებებს განმარტავს. ვიდეოში გველესიანი საუბრობს ოპოზიციასა და პოლიტიკაზეც. ის ოპოზიციურ პარტიებს მოუწოდებს, "მოშორდნენ ქართულ პოლიტიკურ ველს":

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გიორგი გველესიანი: ნება იბოძეთ და მოშორდით ქართულ პოლიტიკურ ველს
გიორგი გველესიანი: ნება იბოძეთ და მოშორდით ქართულ პოლიტიკურ ველსNEWS.GE
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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