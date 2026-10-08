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თამო კეშელავა: შსს–მ ეგ რაა, მიშა სულუხიამ აქეთ ჩამიდო თავისი ბანკის ბარათი და მობილურიო. თუ მჯეროდეს რომ ეს მართლა შსს–ს განცხადებაა

n.NEWS.GEგამოქვეყნებული მასალა

მოქმედება დასრულებულია

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თამო კეშელავა: შსს–მ ეგ რაა, მიშა სულუხიამ აქეთ ჩამიდო თავისი ბანკის ბარათი და მობილურიო. თუ მჯეროდეს რომ ეს მართლა შსს–ს განცხადებაა
თამო კეშელავა: შსს–მ ეგ რაა, მიშა სულუხიამ აქეთ ჩამიდო თავისი ბანკის ბარათი და მობილურიო. თუ მჯეროდეს რომ ეს მართლა შსს–ს განცხადებააNEWS.GE
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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