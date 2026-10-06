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შალვა პაპუაშვილი პატიმარ გიორგი დავითაძესთან დაკავშირებით ინფორმაციაზე: საქმე გვაქვს იგივე სექტასთან, რომლისთვისაც...

ეს არის ჩვეულებრივი კამპანია საღი აზრის წინააღმდეგ – საქმე გვაქვს იგივე სექტასთან, რომლისთვისაც მთავარი ზიზღის გადმოფრქვევაა და ამისთვის ნებისმიერ საკითხს იგონებს და იჯერებს, - ასე უპასუხა პარლამენტის თავმჯდომარემ რუსთავის მე-6 პენიტენციურ დაწესებულებაში მყოფ მსჯავრდადებულ გიორგი დავითაძესთან დაკავშირებით დასმულ კითხვას, რომელიც აცხადებს, რომ ციხის თანამშრომლებმა მასზე სექსუალურად იძალადეს.

n.NEWS.GEგამოქვეყნებული მასალა

მოქმედება დასრულებულია

3 წამში ავტომატურად დაიხურება
შალვა პაპუაშვილი პატიმარ გიორგი დავითაძესთან დაკავშირებით ინფორმაციაზე: საქმე გვაქვს იგივე სექტასთან, რომლისთვისაც...
შალვა პაპუაშვილი პატიმარ გიორგი დავითაძესთან დაკავშირებით ინფორმაციაზე: საქმე გვაქვს იგივე სექტასთან, რომლისთვისაც...NEWS.GE
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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