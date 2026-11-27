ეთერ თურაძე: ვნახეთ რა მოხდა ბათუმში პოლიციელებთან მიმართებით და მზია ამაღლობელი დგებუაძისთვის სილის გაწვნის გამო გამოკეტეს ციხეში
გაზეთ „ბათუმელების“ მთავარი რედაქტორი, ეთერ თურაძე ამბობს, რომ ამ 2 წლიანი პროტესტის განმავლობაში მედიისთვის ყველაზე მძიმე მზია ამაღლობელის უკანონო პატიმრობა იყო.
თურაძე გამოეხმაურა გუშინ ბათუმში გამართული მატჩის დროს, თურქი ქომაგების მიერ ქართველი პოლიციელებისადმი განხორციელებულ ძალადობას და პარალელი ამაღლობელის საქმესთან გაავლო.
"ყველამ ვნახეთ ის კადრები, რაც მოხდა პოლიციელებთან მიმართებით და მზია ამაღლობელი დგებუაძისთვის სილის გაწვნის გამო და ლოკეს აწითლების გამო ორი წლეთ გამოკეტეს ციხეში" - ამბობს თურაძე.
ყველაზე მძიმე იყო მზია ამაღლობელის ეს ორწლიანი უკანონო პატიმრობა. გუშინდელ კადრებს გამოვეხმაურები, ყველამ ვნახეთ ის კადრები, რაც მოხდა პოლიციელებთან მიმართებით და მზია ამაღლობელი დგებუაძისთვის სილის გაწვნის გამო და ლოკეს აწითლების გამო ორი წლეთ გამოკეტეს ციხეში. ბრალი გახსოვთ ხო? შვიდ წლამდე უპირებდნენ, რომ დაემწყვდიათ 50 წლის ქალი, რომელსაც აქვს ჯანმრთელობის პრობლემები. ორი წლის წინ ვფიქრობდი, რომ ალბათ ძალიან ცოტა ხანს შევძლებდით, რომ გვეფუნქციონირა და არ ვიცი მართლა რა ძალისხმევა, რა ძალების მობილიზება დაგვჭირდა თითოეულ ჩვენგანს — ჩემ თანამშრომლებზე ვლაპარაკობ ამ შემთხვევაში — რომ ისევ ვყოფილიყავით ამ პროფესიაში", - ამბობს ეთერ თურაძე.
"საერთაშორისო გამჭვირვალო საქართველომ" დღეს გამოქვეყნა სტატია სახელწოდებით: უწყვეტი პროტესტის 2 წელი და კრიტიკული მედია, რომელიც ვერ გააჩუმეს.
ორგანიზაცია წერს, რომ ორი წლის განმავლობაში ჟურნალისტებს თავს ესხმოდნენ, ემუქრებოდნენ, აჯარიმებდნენ და აკავებდნენ. ზოგს კრიტიკული კითხვების გამო პარლამენტში შესვლის უფლებაც შეუჩერეს. ამ ზეწოლის მიუხედავად, დამოუკიდებელი მედია განაგრძობს პროტესტის გაშუქებას, კრიტიკული კითხვების დასმას და საზოგადოების ინფორმირებას.
TI-იმ 2024 წლის 28 ნოემბრის შემდეგ დამოუკიდებელი მედიისა და ჟურნალისტების მიმართ თავდასხმის, შევიწროებისა და პროფესიულ საქმიანობაში ხელშეშლის 600-ზე მეტი შემთხვევა აღრიცხა. აქედან თითქმის 200 მხოლოდ 2026 წელს მოხდა.
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