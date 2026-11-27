პოლიტიკა · 27 ნოემბერი, 20:35
ეკა კვესიტაძე: მე არ მეგულება დღეს ოდნავ თავმოყვარე ქართველი, რომელიც ძალიან ცუდად არ გრძნობს თავს! (ვიდეო)
ჟურნალისტი ეკა კვესიტაძე: მე არ მეგულება დღეს ოდნავ თავმოყვარე ქართველი, რომელიც ძალიან ცუდად არ გრძნობს თავს! რა გვიქნეს ამ ჩმორმა არარაობებმა, როგორ გააცამტცვერეს ერის რეპუტაცია! ადგილს ვერ ვპოულობ სიბრაზისგან!
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შემდეგი ამბავიწაიკითხეგურამ მაჭარაშვილი: „სამწუხაროა, მაგრამ ფაქტია, რომ ევრობიუროკრატიამ და ამ შემთხვევაში მისმა ერთ-ერთმა მთავარმა ინსტანციამ, ევროპარლამენტმა, ძალიან დაიზიანა საკუთარი თავი – პრაქტიკულად, გაინადგურა თავისი სანდოობა და ხარისხი. აქედან გამომდინარე, აღარავის ადარდებს, რა რეზოლუციას მიიღებს ევროპარლამენტი – მათ შორის, არც ევროკომისიას და უკვე აღარც იმ სახელმწიფოებს, რომელთა სასარგებლოდ თუ საწინააღმდეგოდ იღებს ამ რეზოლუციებს“
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