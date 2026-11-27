პოლიტიკა · 27 ნოემბერი, 16:08
ლევან ცუცქირიძე: წელს, კიდევ უფრო მეტი მიზეზი გვაქვს თავისუფლების მოედანზე შეკრებისთვის. შევხვდებით ხვალ (ვიდეო)
ლევან ცუცქირიძე: წელს, კიდევ უფრო მეტი მიზეზი გვაქვს თავისუფლების მოედანზე შეკრებისთვის. შევხვდებით ხვალ
"თავისუფლების მოედნის" ლიდერი ლევან ცუცქირიძე:
წელს, კიდევ უფრო მეტი მიზეზი გვაქვს თავისუფლების მოედანზე შეკრებისთვის. შევხვდებით ხვალ, რაც მეტნი, მით უკეთესი
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ლევან მაჭავარიანი ევრობიუროკრატიაზე: ისინი საკუთარი ცრუ ნარატივების ტყვეობაში იმყოფებიან. 4-5 წლის განმავლობაში საქართველოსთან, საქართველოს ხელისუფლებასთან მიმართებით მათ ცრუ ნარატივები შექმნეს იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ მათ უარი ვუთხარით საქართველოს პროქსი ქვეყნად გამოყენებაზე. მათ სურდათ ამის გამო „ქართული ოცნების“ ჩანაცვლება
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