პოლიტიკა · 27 ნოემბერი, 16:03
ბუბა კუდავა: ...რისთვის და რა ხნით ზის ბათუმელი მზია ამაღლობელი. ქალი, ჟურნალისტი
ბუბა კუდავა: შემირცხვენია ყველას ქართველობა და ადამიანობა, ვინც ეს დრო ჩააბეტონა და ვისაც ეს აუტანელი კონტრასტი ძარღვსაც კი არ უტოკებს.
ეროვნული ცენტრის ყოფილი დირექტორი, ბუბა კუდავა:
ბათუმში პოლიციელების თავზე სკამების ლეწვისა და თურქი მინისტრის მიერ ქართველი კოლეგის მიკაჩავების კადრების ნახვისას როგორ არ გაგახსენდეს, რისთვის და რა ხნით ზის ბათუმელი მზია ამაღლობელი.
ქალი, ჟურნალისტი.
შემირცხვენია ყველას ქართველობა და ადამიანობა, ვინც ეს დრო ჩააბეტონა და ვისაც ეს აუტანელი კონტრასტი ძარღვსაც კი არ უტოკებს.
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