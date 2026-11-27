საზოგადოება · 27 ნოემბერი, 15:51
სითი მოლის შესასვლელი დღეს დილით (ვიდეო)
მოქალაქე: სითი მოლის შესასვლელი დღეს დილით, ესეც "შავი პარასკევი"...
ცნობისათვის, შავი პარასკევი დღე, რომელიც ხშირად მიიჩნევა საშობაო ვაჭრობის დასაწყისად. აშშ-ში მრავალი მაღაზია ამ დღეს აწყობს მასშტაბურ ფასდაკლებებს და აქციებს სხვადასხვა პროდუქციაზე. ზოგიერთ შტატში ითვლება დასვენების დღედ. მთელი წლის განმავლობაში, ვაჭრობის მხრივ, ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე დატვირთული დღე.
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