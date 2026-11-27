ლევან სუთიძე: ამ პოლიციელს ადამიანის ხორცი თქვენ გაასინჯეთ და ახლა უცხოს რაღატომ დაინდობს, რა შეაკავებს?
ლევან სუთიძე: უნდა გამართულიყო მატჩი თბილისში, შემოგეშვათ ცოტა, პოლიცია უნდა ყოფილიყო მეტი და დროშა თუ პროვოკაციად მიგაჩნდათ, ლგბტ დროშებზე ხომ კარგად ჩხრეკდით ხალხს კაშიას ამბების დროს და გაგეჩხრიკათ ესენიც, ვინ დაგიშალათ? მაგრამ არა, როცა ეგეთი მომზადებული პოლიცია გყავს, შეგიძლია წამოწვე
"ტაბულას" მთავარი რედაქტორი ლევან სუთიძე:
უნდა გამართულიყო მატჩი თბილისში, შემოგეშვათ ცოტა, პოლიცია უნდა ყოფილიყო მეტი და დროშა თუ პროვოკაციად მიგაჩნდათ, ლგბტ დროშებზე ხომ კარგად ჩხრეკდით ხალხს კაშიას ამბების დროს და გაგეჩხრიკათ ესენიც, ვინ დაგიშალათ? მაგრამ არა, როცა ეგეთი მომზადებული პოლიცია გყავს, შეგიძლია წამოწვე :დ
ამ პოლიციელს ადამიანის ხორცი თქვენ გაასინჯეთ და ახლა უცხოს რაღატომ დაინდობს, რა შეაკავებს?
იძახეთ ახლა დიდგორი და ძლევაი საკვირველი.
გასაგებია, რომ რბილად რომ ვთქვათ გამაღიზიანებლად გონორიანი შეფასებებიც გვესმის, იმ ფონზე, რომ თურქი ულტრასები თავს გავიდნენ, მაგრამ ეს სახელმწიფოა და არა ბირჟა, რომ ბლატაობაში მოვუგოთ ვიღაცას
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