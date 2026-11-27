პოლიტიკა · 27 ნოემბერი, 14:45
ნინო ლომჯარია: თუ თავმოყვარეობაზეა საუბარი, დიაგნოზის გადასამოწმებლად და სამკურნალოდ თურქეთში რომ უნდა გააქანო ოჯახის წევრი...
ნინო ლომჯარია: თუ თავმოყვარეობაზეა საუბარი, დიაგნოზის გადასამოწმებლად და სამკურნალოდ თურქეთში რომ უნდა გააქანო ოჯახის წევრი, ქართველი პაციენტებით რომ გაივსო თურქული კლინიკები (უზარმაზარი ვალზე და გაყიდულ სახლებზე აღარ ვსაუბრობ) - ეგ უნდა ულახავდეს პატივმოყვარე სახელმწიფოს თავმოყვარეობას.
ნინო ლომჯარია:
თუ თავმოყვარეობაზეა საუბარი, დიაგნოზის გადასამოწმებლად და სამკურნალოდ თურქეთში რომ უნდა გააქანო ოჯახის წევრი, ქართველი პაციენტებით რომ გაივსო თურქული კლინიკები (უზარმაზარი ვალზე და გაყიდულ სახლებზე აღარ ვსაუბრობ) - ეგ უნდა ულახავდეს პატივმოყვარე სახელმწიფოს თავმოყვარეობას და არა გავეშებული ფეხბურთის გულშემატკივრის სიველურე.
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ლევან მაჭავარიანი ბათუმში მომხდარ დაპირისპირებაზე: გულშემატკივრებს ახასიათებთ ასეთი მოვლენები. ზოგადად, არიან რამდენიმე ქვეყნის გულშემატკივრები, რომლებიც გამოირჩევიან ჭარბი ემოციით და ჭარბი აგრესიით გულშემატკივრობის დროს. გუშინ სწორედ ასეთი რამ ვიხილეთ. რა თქმა უნდა, პოლიცია უნდა ჩარეულიყო. ჩაერია საკმაოდ პროპორციულად და უზრუნველყო წესრიგის დაცვა
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