პოლიტიკა · 27 ნოემბერი, 14:35
ზურა შარაშენიძე: ძალიან ღირსეული ხალხი ვართ და აი ეს უნდა გამოჩნდეს ცხადზე ცხადად, მკაფიოზე მკაფიოდ და ერთმნიშვნელოვნად ხვალ, 28 ნოემბერს. შევხვდებით 19:00 თსუ-სთან
ზურა შარაშენიძე: თუ რამე ქართული ოცნების ხელში არ ვართ - “ღირსეულები” არ ვართ. ლამის უკვე არც საკუთარ და სხვის თვალში ხომ საერთოდ. არადა გვეკუთვნის. გვეკუთვნის, რადგან ვართ.
"ჯერ საქართველოს" აღმასრულებელი მდივანი, ზურა შარაშენიძე:
თუ რამე ქართული ოცნების ხელში არ ვართ - “ღირსეულები” არ ვართ.
ლამის უკვე არც საკუთარ და სხვის თვალში ხომ საერთოდ.
ევროპაში კი არა, საკუთარ ქალაქებში, ქუჩის დასაწყისიდან-ბოლომდე ვეღარ მივსულვართ “ღირსებით”.
არადა გვეკუთვნის.
გვეკუთვნის, რადგან ვართ.
ძალიან ღირსეული ხალხი ვართ და აი ეს უნდა გამოჩნდეს ცხადზე ცხადად, მკაფიოზე მკაფიოდ და ერთმნიშვნელოვნად ხვალ, 28 ნოემბერს.
შევხვდებით 19:00 თსუ-სთან.
მასალის შესახებპირველწყარო: Facebook
მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.
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