პოლიტიკა · 26 ნოემბერი, 23:36
დავით ჩხეიძე: ეს არ არის რეაბილიტაცია - ეს ქვეყნის მთავარი გამზირის აოხრებაა…
დავით ჩხეიძე: რუსთაველი უბრალოდ გაძარცვეს. ბაზალტის მასიური ბორდიურები და ტროტუარის ფილები აყრილია და წაღებულია.
საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი, სამოქალაქო აქტივისტი დავით ჩხეიძე:
რუსთაველი უბრალოდ გაძარცვეს.
ეს არ არის რეაბილიტაცია - ეს ქვეყნის მთავარი გამზირის აოხრებაა…
ბაზალტის მასიური ბორდიურები და ტროტუარის ფილები აყრილია და წაღებულია.
მათ ნაცვლად უიაფესი, უხარისხო ბეტონის საფარი და ჯებირებია გაკეთებული.
ყველაფერი კეთდება ნაჩქარევად, მიფუჩეჩებით.
უგემოვნებობა და ყველაფრის უპატივცემულობა.
ტრასას არ მოაპირკეთებდა ასე მუნიციპალიტეტი.
გული შეიძლება გაგისკდეს.
ეს იყო ბაზალტის მასიური ბორდიური
ეს ახლა
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