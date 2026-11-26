ირაკლი კობახიძე: მოსკოვში ქართული დროშის აფრიალება არის შესანიშნავი მოვლენა (ვიდეო)
საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ განაცხადა, რომ მოსკოვში ქართული დროშის აფრიალება შესანიშნავი მოვლენაა და თბილისსა თუ მოსკოვში შეხვედრების გამართვა არაღიარების პრინციპს არ უპირისპირდება.
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კობახიძე: მოსკოვში ქართული დროშის აფრიალება არის შესანიშნავი მოვლენა.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ განაცხადა, რომ მოსკოვში ქართული დროშის აფრიალება შესანიშნავი მოვლენაა და თბილისსა თუ მოსკოვში შეხვედრების გამართვა არაღიარების პრინციპს არ უპირისპირდება. მისი თქმით, მხარეებს შორის შეხვედრები შესაძლოა მონაცვლეობით გაიმართოს და მოსკოვში პრემიერის სპეციალური წარმომადგენელი გაემგზავრება.
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- პრემიერი: ნებისმიერი, თუნდაც ტექნიკური საკითხის მოგვარება შეიძლება იყოს გასაღები ირიბად, საბოლოო მიზნის მიღწევამდე, ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიების დეოკუპაციამდე, ეს ჩვენი უმთავრესი ამოცანაა. მოთმინებით, თანმიმდევრულად უნდა გავაგრძელოთ მუშაობა ყველა საკითხზე
- ირაკლი კობახიძე – ნებისმიერი, თუნდაც ტექნიკური საკითხის მოგვარება შეიძლება, იყოს გასაღები ირიბად, საბოლოო ჯამში იმ მიზნის მიღწევამდე, რასაც ჰქვია ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიების დეოკუპაცია
- პრემიერი: ნებისმიერი, თუნდაც ტექნიკური საკითხის მოგვარება შეიძლება იყოს გასაღები ირიბად, საბოლოო ჯამში იმ მიზნის მიღწევამდე, რასაც ჰქვია ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიების დეოკუპაცია, ეს არის ჩვენი უმთავრესი ამოცანა, ჩვენ მოთმინებით, თანმიმდევრულად უნდა გავაგრძელოთ მუშაობა ყველა საკითხთან დაკავშირებით
- პრემიერი: “ნებისმიერი, თუნდაც ტექნიკური საკითხის მოგვარება შეიძლება იყოს გასაღები ირიბად, საბოლოო ჯამში, იმ მიზნის მიღწევამდე, რასაც ჰქვია ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიების დეოკუპაცია. ეს არის ჩვენი უმთავრესი ამოცანა. ჩვენ მოთმინებით, თანმიმდევრულად უნდა გავაგრძელოთ მუშაობა ყველა საკითხთან დაკავშირებით”
მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.
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