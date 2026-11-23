საზოგადოება · 23 ნოემბერი, 13:10
გიორგი ოკმელაშვილის შეხვედრა შვილთან გათავისუფლების შემდეგ
„რუსული კანონის“ საწინააღმდეგო აქციებზე დაკავებულმა გიორგი ოკმელაშვილმა, რომელსაც 5-წლიანი პატიმრობა ჰქონდა მისჯილი, მიხეილ ყაველაშვილის შეწყალების შემდეგ ქსნის ციხე დატოვა.
რუსული კანონის საწინააღმდეგო აქციების დროს დაკავებულმა, სარეკლამო სააგენტო „ლიმონის” დამფუძნებელმა გიორგი ოკმელაშვილმა 2,5-წლიანი პატიმრობის შემდეგ ქსნის ციხე დატოვა.
ის, მიმართვის შემდეგ, მიხეილ ყაველაშვილმა შეიწყალა გიორგობის დღესასწაულთან დაკავშირებით.
ამ ამბავს სხვა მედიაც აშუქებს3 სტატია
ოპოზიციური 2
- გიორგი ოკმელაშვილმა 2,5-წლიანი პატიმრობის შემდეგ ციხე დატოვა
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