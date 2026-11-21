ქეთი ხატიაშვილი: აეროპორტში მითხრეს თქვენ ვერ გაფრინდებითო
ცნობისათვის, ქეთი ხატიაშვილი დეპუტატის დავით კაჭარავას მეუღლეა.
პოლიტიკური გაერთიანება "ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველომ" 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებზე საარჩევნო სიის ოცეული წარადგინა. პარტიის რჩეულთა შორის საქართველოს კალათბურთის ნაკრების ყოფილი წევრი, ვიქტორ სანიკიძე და საქართველოს მორაგბეთა ნაკრების ყოფილი წევრი დავით კაჭარავა აღმოჩნდნენ. დავით კაჭარავამ 2007 წელს ანკა დუნდუაზე იქორწინა.
კაჭარავას უცხოეთში ცხოვრებისას მეუღლე და ერთადერთი შვილი ნიკოლოზი თან ჰყავდა, მორაგბე განსაკუთრებულად იხსენებდა საფრანგეთში გატარებულ წლებს.
2018 წელს კი მორაგბე უკვე ახალ სიყვარულთან ერთად გამოჩნდა. ოჯახის დანგრევის შემდეგ, მისი რჩეული ტანმოვარჯიშე და პროექტ "ცეკვავენ ვარსკვლავების" გამარჯვებული ქეთი ხატიაშვილი გახდა.
"დედა უკრაინელი მყავს და ზაფხულში ოდესაში ზღვის სეზონი რომ იწყებოდა, ამ პერიოდზე ვგიჟდებოდი. ბავშვობის მოგონებები სულ ზღვასთან ასოცირდება... მახსოვს იქაური სანაპირო, ქვიშა, ოქროსფერი მზე, როგორ ვსწავლობდით ცურვას მე და ჩემი და...
ექვს წლამდე უკრაინაში ვცხოვრობდით, საქართველოში შემდეგ გადმოვედით საცხოვრებლად, როცა მშობლები შერიგდნენ... აქ ზაფხულში ქობულეთში, ბათუმში დავდიოდით... ოჯახი არდადეგებს შეძლებისდაგვარად ზღვაზე და სოფელში ვატარებდით. მამის მხრიდან კახეთიდან გახლავართ, მაგრამ დღეს იქ აღარაფერი გვაქვს და ლაგოდეხში ნათესავთან ჩავდიოდით. მახსოვს, როგორ დავდიოდით ტყეში, მდინარეზე... ძალიან ლამაზი იყო იქ გატარებული პერიოდი", - იხსენებდა ქეთი საკუთარი ბავშვობის შესახებ.
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