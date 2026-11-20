გოჩა მირცხულავა: ის, რაც თქვენ, ექიმებმა, იკადრეთ, როდესაც სამი წლის ბავშვს, რომელიც ჯერ კიდევ ვერ აცნობიერებს, რა უბედურება დაატყდა თავს, „ფოტოს“ გადასაღებად თავზე დააყენეთ უცხო (!) ადამიანები, არის ...
გოჩა მირცხულავა: ის, რაც თქვენ, ექიმებმა, იკადრეთ, როდესაც სამი წლის ბავშვს, რომელიც ჯერ კიდევ ვერ აცნობიერებს, რა უბედურება დაატყდა თავს და რომლის ჯანმრთელობის მდგომარეობაც სტაბილურად მძიმეა, „ფოტოს“ გადასაღებად თავზე დააყენეთ უცხო (!) ადამიანები, არის გარეწრობა.
ჟურნალისტი გოჩა მირცხულავა:
ის, რაც თქვენ, ექიმებმა, იკადრეთ, როდესაც სამი წლის ბავშვს, რომელიც ჯერ კიდევ ვერ აცნობიერებს, რა უბედურება დაატყდა თავს და რომლის ჯანმრთელობის მდგომარეობაც სტაბილურად მძიმეა, „ფოტოს“ გადასაღებად თავზე დააყენეთ უცხო (!) ადამიანები, არის გარეწრობა.
ვინც ბავშვს თავზე დაადგა, მათზე არაფერს ვიტყვი. უბრალოდ, როდესაც ამ ყველაფერს კამერების წინ აკეთებთ, იქ არც ემპათია ჩანს, არც ეთიკა და არც ადამიანური საწყისი.
ძალიან ტეხავს ეს ყველაფერი. თუმცა რა... სხვაგვარად როგორ წარმოაჩენთ, რომ ზრუმავთ იმათზე, ვისაც სიკვდილისთვის იმეტებთ. დანაშაულის ადგილზე მისულ დამნაშავეებს უფრო ჰგავდით ბატონებო. ექიმები კი თანამზრახველებს.
ფსიქოლოგები არაფერს იტყვით?
ამ ამბავს სხვა მედიაც აშუქებს1 სტატია
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