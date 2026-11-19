რომა მახარაძე: TV IMEDI ეწევა ადამიანების დეჰუმანიზაციას, რაც რაღაც მომენტში ძალიან მძიმედ დასრულდება
რომა მახარაძე: რენდომ გოგო-ბიჭების კომენტარებს ქარდავს - მათ გაველურებულ ბრბოს აცნობს უსულო სხეულად და თავდასხმის ლეგიტიმაციას აძლევს არა მარტო ახლა, ზოგადად იმედი ეწევა ადამიანების დეჰუმანიზაციას, რაც რაღაც მომენტში ძალიან მძიმედ დასრულდება
სამოქალაქო აქტივისტი, რომა მახარაძე:
პირველ რიგში, ვიზიარებ გარდაცვლილთა ოჯახების მწუხარებას
მაგრამ, ახლა სხვა რამის თქმა მინდა
ასეთ მძიმე პერიოდში, როცა ემოციები პიკშია, TV IMEDI და სხვა სამთავრობო მედიები რასაც აკეთებენ, არის ჩვეულებრივი ტერორიზმი
რენდომ გოგო-ბიჭების კომენტარებს ქარდავს - მათ გაველურებულ ბრბოს აცნობს უსულო სხეულად და თავდასხმის ლეგიტიმაციას აძლევს
არა მარტო ახლა, ზოგადად იმედი ეწევა ადამიანების დეჰუმანიზაციას, რაც რაღაც მომენტში ძალიან მძიმედ დასრულდება
გრძელვადიან პერსპექტივაში, მაგ ქარდების ადრესატებისთვის ჩვენი ცემა, მო*ვლა იქნება ვიღაც უსულო არსებების მოშორება და მეტი არაფერი
TV IMEDI-ის თითოეული თანამშრომელის პასუხისმგებლობაა ყველაფერი. რაც ამ ქვეყანაში მოხდება
რაც უკვე ხდება...
ბევრად მძიმეა ეს ყველაფერი, ვიდრე უბრალოდ გაქარდვა
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