ვოლოდიმირ ზელენსკი: შესაძლოა, ეს მაინცდამაინც ზრდილობიანად არ ჟღერდეს, მაგრამ ტრამპის გაბედნიერება ჩემი საქმე არ არის
„შესაძლოა, ეს მაინცდამაინც ზრდილობიანად არ ჟღერდეს, მაგრამ ტრამპის გაბედნიერება ჩემი საქმე არ არის. ჩემი ამოცანაა, გავაკეთო ყველაფერი, რათა ამერიკელები და ევროპელები მოლაპარაკებების პროცესში ჩავრთო“ - თქვა ზელენსკიმ
„გულწრფელად გითხრათ? ტრამპის გაბედნიერება ჩემი საქმე არ არის“ - განაცხადა უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ კოპენჰაგენში ჟურნალისტის კითხვის საპასუხოდ, რომელიც დაინტერესდა, აგზავნის თუ არა ის უკრაინულ დელეგაციას აბუ-დაბიში მოლაპარაკებებზე მხოლოდ იმისთვის, რომ ტრამპს ასიამოვნოს
„შესაძლოა, ეს მაინცდამაინც ზრდილობიანად არ ჟღერდეს, მაგრამ ტრამპის გაბედნიერება ჩემი საქმე არ არის. ჩემი ამოცანაა, გავაკეთო ყველაფერი, რათა ამერიკელები და ევროპელები მოლაპარაკებების პროცესში ჩავრთო“ - თქვა ზელენსკიმ
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