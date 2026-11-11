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მსოფლიო · 11 ნოემბერი, 14:33

ვოლოდიმირ ზელენსკი: შესაძლოა, ეს მაინცდამაინც ზრდილობიანად არ ჟღერდეს, მაგრამ ტრამპის გაბედნიერება ჩემი საქმე არ არის

„შესაძლოა, ეს მაინცდამაინც ზრდილობიანად არ ჟღერდეს, მაგრამ ტრამპის გაბედნიერება ჩემი საქმე არ არის. ჩემი ამოცანაა, გავაკეთო ყველაფერი, რათა ამერიკელები და ევროპელები მოლაპარაკებების პროცესში ჩავრთო“ - თქვა ზელენსკიმ

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ვოლოდიმირ ზელენსკი: შესაძლოა, ეს მაინცდამაინც ზრდილობიანად არ ჟღერდეს, მაგრამ ტრამპის გაბედნიერება ჩემი საქმე არ არის
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