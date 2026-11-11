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პოლიტიკა · 11 ნოემბერი, 14:22

თაკო ჩარკვიანი: მიშა სააკაშვილის ჯინაზე, ყველაფერი არ უნდა თქვა

პარტია "კანონი და სამართლის" ლიდერი თაკო ჩარკვიანი თინა ბოკუჩავას განცხადებას - " ირაკლი ღარიბაშვილი პოლიტპატიმარია", სოციალურ ქსელში ეხმიანება.

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თაკო ჩარკვიანი: მიშა სააკაშვილის ჯინაზე, ყველაფერი არ უნდა თქვა
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