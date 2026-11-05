მსოფლიო · 5 ნოემბერი, 22:10
Indenpendent: შეიძლება მარკო რუბიო დონალდ ტრამპის ადმინისტრაციის დატოვებას განიხილავდეს
Indenpendent-ის ინფორმაციით, რუბიო შეიძლება კონგრესის შუალედურ არჩევნებში რესპუბლიკელების კატასტროფული მარცხის შემდეგ დონალდ ტრამპის ადმინისტრაციის დატოვებას განიხილავდეს.
Indenpendent-ის ინფორმაციით, აშშ-ის სახელმწიფო მდივაი მარკო რუბიო შეიძლება კონგრესის შუალედურ არჩევნებში რესპუბლიკელების კატასტროფული მარცხის შემდეგ დონალდ ტრამპის ადმინისტრაციის დატოვებას განიხილავდეს.
როგორც იტყობინებიან, მას სურს დისტანცირდეს დონალდ ტრამპის ომისგან ირანთან და მოემზადოს 2028 წლის საპრეზიდენტო რბოლისთვის - ჯეი დი ვენსის წინააღმდეგ.
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