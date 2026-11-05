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მსოფლიო · 5 ნოემბერი, 22:10

Indenpendent: შეიძლება მარკო რუბიო დონალდ ტრამპის ადმინისტრაციის დატოვებას განიხილავდეს

Indenpendent-ის ინფორმაციით, რუბიო შეიძლება კონგრესის შუალედურ არჩევნებში რესპუბლიკელების კატასტროფული მარცხის შემდეგ დონალდ ტრამპის ადმინისტრაციის დატოვებას განიხილავდეს.

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Indenpendent: შეიძლება მარკო რუბიო დონალდ ტრამპის ადმინისტრაციის დატოვებას განიხილავდეს
NEWS.GE

ამ ამბავს სხვა მედიაც აშუქებს

1 სტატია
  1. იმედინიუსისამთავრობობრიტანული გამოცემა The Independent: მარკო რუბიო დონალდ ტრამპის ადმინისტრაციის დატოვებისთვის ემზადება, რათა 2028 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში „რესპუბლიკური“ პარტიის კანდიდატობისთვის იბრძოლოს
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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