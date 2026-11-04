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საზოგადოება · 4 ნოემბერი, 17:07

ნინო ნადირაძე: ფორმულამ ჩემი ცნობილი დაჭყეტილი ფოტო გამოდო და ეგრევე თვალი ეცა, აალდნენ

ბიზნესცენტრ „დელისის“ შენობაში გაჩენილი ხანძრის გამო ტელეკომპანია „ფორმულას“ ნიუსრუმში დაკვამლიანებაა — ჟურნალისტ სოფო ვარდიაშვილის ცნობით, ოთახში 22 ადამიანია ჩარჩენილი, რომელთაც მაშველებმა ადგილზე დარჩენა ურჩიეს.

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ნინო ნადირაძე: ფორმულამ ჩემი ცნობილი დაჭყეტილი ფოტო გამოდო და ეგრევე თვალი ეცა, აალდნენ
NEWS.GE

ამ ამბავს სხვა მედიაც აშუქებს

6 სტატია
ოპოზიციური 2ნეიტრალური 4
  1. ინტერპრესნიუსინეიტრალურიფორმულას ჟურნალისტი - ნიუსრუმში ახლა 22 ადამიანი ვართ, სახანძრო-სამაშველო სამსახურის თანამშრომლები მოვიდნენ და გვითხრეს, რომ ადგილზე დავრჩეთ, რადგან აქ ვართ ყველაზე უსაფრთხოდ - ძლიერი კვამლია ყველა მხრიდან
  2. ინტერპრესნიუსინეიტრალურიბიზნესცენტრ „დელისის“ შენობაში, ხანძრის ადგილზე 15-ზე მეტი ავტოსახანძრო ტექნიკა მუშაობს
  3. TV პირველიოპოზიციურიფორმულას ჟურნალისტი: ნიუსრუმში ახლა 22 ადამიანი ვართ
  4. TV პირველიოპოზიციურიბიზნესცენტრ „დელისის“ შენობიდან მოქალაქეების ევაკუაცია ხორციელდება
  5. ინტერპრესნიუსინეიტრალური„ფორმულას“ თანამშრომლები ბიზნესცენტრ „დელისის“ შენობიდან გამოიყვანეს
  6. ინტერპრესნიუსინეიტრალურიბიზნესცენტრ „დელისში“ გაჩენილი ხანძარი ლიკვიდირებულია
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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