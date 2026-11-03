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საზოგადოება · 3 ნოემბერი, 21:38

დეა მეტრეველი: ამაზე დიდი თავზე ლაფის დასხმა რაღა უნდა იყოს?

ცნობისათვის, ბრიუსელში, „ევრონიუსის“ მიერ ორგანიზებულ ევროკავშირის გაფართოების სამიტზე, ჟურნალისტმა მარია ტადეომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ირაკლი კობახიძეს შეკითხვა დაუსვა იმის შესახებ, რომ „არიან ევროპელი ლიდერები, რომელთაც მასთან ერთად ფოტოს გადაღება არ სურთ“

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დეა მეტრეველი: ამაზე დიდი თავზე ლაფის დასხმა რაღა უნდა იყოს?
NEWS.GE

ამ ამბავს სხვა მედიაც აშუქებს

3 სტატია
ნეიტრალური 3
  1. ინტერპრესნიუსინეიტრალურიEuronews-ის ჟურნალისტი ირაკლი კობახიძეს - იცით, რომ ევროპაში არიან ლიდერები, რომლებსაც თქვენთან ერთად ფოტოს გადაღება არ სურთ? - ამბობენ: "ეს არის ადამიანი, რომლის სიახლოვეს ყოფნაც არ გვსურს"
  2. ინტერპრესნიუსინეიტრალურიირაკლი კობახიძე ჟურნალისტის კითხვაზე, რომ „არიან ევროპელი ლიდერები, რომელთაც მასთან ერთად ფოტოს გადაღება არ სურთ“ - მე ყველასთან მაქვს ფოტოები გადაღებული
  3. ინტერპრესნიუსინეიტრალურიირაკლი კობახიძე Euronews-ის ჟურნალისტის კითხვაზე, რომ „არიან ევროპელი ლიდერები, რომელთაც მასთან ერთად ფოტოს გადაღება არ სურთ“ - მე ყველასთან მაქვს ფოტოები გადაღებული
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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