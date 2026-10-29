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პოლიტიკა · 29 ოქტომბერი, 15:47

საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველო: ელენე ხოშტარიას ჯანმრთელობაზე პასუხისმგებლობა ივანიშვილსა და „ქართულ ოცნებას“ ეკისრებათ

მედიაში გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, დღეს ელენე ხოშტარია საპატიმრო დაწესებულებიდან “თოდუას” კლინიკაში გადაიყვანეს. გავრცელებულ ვიდეოჩანაწერიდან ჩანს, რომ იგი ეტლით გადაადგილდება. პატიმრობაში მყოფ ელენე ხოშტარიას ხერხემლის ანთებითი დაავადება აქვს.

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საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველო: ელენე ხოშტარიას ჯანმრთელობაზე პასუხისმგებლობა ივანიშვილსა და „ქართულ ოცნებას“ ეკისრებათ
საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველო: ელენე ხოშტარიას ჯანმრთელობაზე პასუხისმგებლობა ივანიშვილსა და „ქართულ ოცნებას“ ეკისრებათNEWS.GE

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5 სტატია
ოპოზიციური 4ნეიტრალური 1
  1. TV პირველიოპოზიციურიTI: ელენე ხოშტარიას ჯანმრთელობაზე პასუხისმგებლობა ივანიშვილსა და „ქართულ ოცნებას“ ეკისრებათ
  2. ინტერპრესნიუსინეიტრალური„საერთაშორისო გამჭვირვალობა” - ელენე ხოშტარიას მდგომარეობის ამსახველი კადრები გვახსენებს, რა მძიმე ფასს ახდევინებს ივანიშვილის რეჟიმი ადამიანებს, რომლებიც თავისუფლებისთვის იბრძვიან - მოვითხოვთ მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას
  3. ბათუმელებიოპოზიციურიელენე ხოშტარიას ჯანმრთელობაზე პასუხისმგებლობა ივანიშვილსა და „ქართულ ოცნებას“ ეკისრებათ – TI
  4. ნეტგაზეთიოპოზიციურიხოშტარიას ჯანმრთელობაზე პასუხისმგებლობა ივანიშვილს ეკისრება — TI-საქართველო
  5. ფორმულაოპოზიციურიTI: ელენე ხოშტარიას ჯანმრთელობაზე პასუხისმგებლობა ოცნებას ეკსირება, ვითხოვთ გათავისუფლებას
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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