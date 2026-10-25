ახალი ხედვა. სრული სურათი.AI ინტერნეტმედია პლატფორმა
პირველი AI
ინტერნეტმედია პლატფორმა
როგორი იქნებოდაშენი მთავრობა? მთავარზე დაბრუნება
მთავარიპოლიტიკასტატია
პოლიტიკა · 25 ოქტომბერი, 21:52

News.ge - თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან საპროტესტო აქცია სახელწოდებით „საქართველო ივანიშვილის გარეშე“ დაიწყო (ფოტოები)

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პირველ კორპუსთან საპროტესტო აქცია სახელწოდებით „საქართველო ივანიშვილის გარეშე“ დაიწყო. მელიქიშვილის გამზირზე ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები და სამოქალაქო ჯგუფები შეიკრიბნენ. ორგანიზატორების განცხადებით, პროტესტი ახალ ეტაპზე გადადის, რომლის მთავარი ლოზუნგია „გაძლებიდან გაძლიერებამდე!“

NEWS.GEnews.ge-ის რედაქცია

მოქმედება დასრულებულია

3 წამში ავტომატურად დაიხურება
News.ge - თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან საპროტესტო აქცია სახელწოდებით „საქართველო ივანიშვილის გარეშე“ დაიწყო (ფოტოები)
News.ge - თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან საპროტესტო აქცია სახელწოდებით „საქართველო ივანიშვილის გარეშე“ დაიწყო (ფოტოები)NEWS.GE

ამ ამბავს სხვა მედიაც აშუქებს

მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

რა გრძნობა დაგიტოვა ამ ამბავმა?

კომენტარები

კომენტარები იტვირთება…

გააგრძელე ნაკადშიდღის ამბები ერთი თითის მოსმით

შემდეგი ამბავი

პოლიტიკა ·
„საქართველო ივანიშვილის გარეშე“ - თსუ-დან რუსთაველის გამზირისკენ მსვლელობა იმართებაწაიკითხე

მსგავსი და უახლესი ამბები

პოლიტიკა ·

"მიზანი არ ყოფილა უზარმაზარი აქციის შეკრება" - ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები დღეს სახელმწიფო უნივერსიტეტთან შეიკრიბნენ და მსვლელობით რუსთაველის გამზირისკენ გაემართნენ

რუსთავი 2
პოლიტიკა ·

ნიკა გვარამია – ეს აქცია არის ახალი ტალღის დასაწყისი, მნიშვნელოვანია, ვიყოთ ბევრნი, რათა ქარმა ვერ მოახერხოს ცეცხლის ჩაქრობა, ცეცხლი როცა პატარაა, ქარი მას მარტივად აქრობს

პირველი არხი
ყველა ამბავი: პოლიტიკა