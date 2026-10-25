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საზოგადოება · 25 ოქტომბერი, 18:06

ივა ფეზუაშვილი: რატომ ცდილობს სამთავრობო მედიები ტაშკენტური ოქროს გლობუსი, ამერიკულად შემოგვასაღონ?

ივა ფეზუაშვილი: რატომ ცდილობს სამთავრობო მედიები ტაშკენტური ოქროს გლობუსი, ამერიკულად შემოგვასაღონ? რატომ, უკეთებენ ასეთ ცუდ საქმეს მათივე მომხრეს და თანამებრძოლს? ამით კოღუაშვილის წარმატებას ხომ ფასს უკარგავენ?

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ივა ფეზუაშვილი: რატომ ცდილობს სამთავრობო მედიები ტაშკენტური ოქროს გლობუსი, ამერიკულად შემოგვასაღონ?
ივა ფეზუაშვილი: რატომ ცდილობს სამთავრობო მედიები ტაშკენტური ოქროს გლობუსი, ამერიკულად შემოგვასაღონ?NEWS.GE
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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