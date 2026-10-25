ივა ფეზუაშვილი: რატომ ცდილობს სამთავრობო მედიები ტაშკენტური ოქროს გლობუსი, ამერიკულად შემოგვასაღონ?
ივა ფეზუაშვილი: რატომ ცდილობს სამთავრობო მედიები ტაშკენტური ოქროს გლობუსი, ამერიკულად შემოგვასაღონ? რატომ, უკეთებენ ასეთ ცუდ საქმეს მათივე მომხრეს და თანამებრძოლს? ამით კოღუაშვილის წარმატებას ხომ ფასს უკარგავენ?
მწერალი ივა ფეზუაშვილი:
ედრიან ბროუდი რომ “პეპელას” უსწორებს ლევან კოღუაშვილს, ეგ ვიდეო გადაიღო ნოშრე ფელინიმ… არ ვხუმრობ.
როგორც ნოშრე არ არის ფელინი, ისე კოღუაშვილის გლობუსი არ არის ნამდვილი ოქროს გლობუსი, თუმცა მისალოცი ამბავია და დასაფასებელიც, მაააგრამ…
რატომ ცდილობს სამთავრობო მედიები ტაშკენტური ოქროს გლობუსი, ამერიკულად შემოგვასაღონ?
რატომ, უკეთებენ ასეთ ცუდ საქმეს მათივე მომხრეს და თანამებრძოლს?
ამით კოღუაშვილის წარმატებას ხომ ფასს უკარგავენ?
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