საზოგადოება · 25 ოქტომბერი, 14:26
განსაკუთრებული სისასტიკით ჩადენილი მკვლელობა ფოთში (ვიდეო)
ფოთში ქმარმა ცოლი მოკლა — ადგილზე მისულ სასწრაფო დახმარების ეკიპაჟს ქალი გარდაცვლილი დახვდა, პოლიციამ კი სავარაუდო დამნაშავე ცხელ კვალზე დააკავა.
წლების მიხედვით, საქართველოში, ფემიციდის სტატისტიკის დინამიკა აჩვენებს, რომ 2014 წლიდან 2024 წლამდე, ყველაზე დაბალი მაჩვენებელი იყო 2019 წელს - ფემიციდის 15 შემთხვევა, 2014 წელს – 33. სხვა წლებში ეს რიცხვი ხან მცირედ იკლებდა, ხან იმატებდა. მაგალითად, 2020-ში იყო ფემიციდის 20 შემთხვევა, 2021-ში -18, 2022-ში კი - 22.
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