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საზოგადოება · 25 ოქტომბერი, 14:26

განსაკუთრებული სისასტიკით ჩადენილი მკვლელობა ფოთში (ვიდეო)

ფოთში ქმარმა ცოლი მოკლა — ადგილზე მისულ სასწრაფო დახმარების ეკიპაჟს ქალი გარდაცვლილი დახვდა, პოლიციამ კი სავარაუდო დამნაშავე ცხელ კვალზე დააკავა.

NEWS.GEnews.ge-ის რედაქცია

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მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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