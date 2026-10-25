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საზოგადოება · 25 ოქტომბერი, 14:15

დავით ჩხეიძე: უნდათ, რომ სული ამოხადონ, ფინანსურად გაწყვიტონ წელში ისინიც და მათი ოჯახებიც… კონსტიტუციის და საკუთარი შემოქმედების დაცვის გულისთვის…

ევროკავშირთან ურთიერთობა ჩაშლილია და დღითიდღე უარესდება, საქართველოს არ იწვევენ გაფართოების შეხვედრებზე და პროპაგანდა გვატყუებს: ახრჩობენ ქვეყანას! ქართულ კინოს, თეატრს, მწერლობას (რაც ნოდარ დუმბაძის ქომაგობით გადაფარეს!), სახელმწიფო ინსტიტუტებს... ბიზნესი, რომელიც შიშით ვერ მიდის მსახიობთან, რომელიც გაუასმაგებს ცნობადობას, თავისუფალი ბიზნესი აღარ არის.

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დავით ჩხეიძე: უნდათ, რომ სული ამოხადონ, ფინანსურად გაწყვიტონ წელში ისინიც და მათი ოჯახებიც… კონსტიტუციის და საკუთარი შემოქმედების დაცვის გულისთვის…
დავით ჩხეიძე: უნდათ, რომ სული ამოხადონ, ფინანსურად გაწყვიტონ წელში ისინიც და მათი ოჯახებიც… კონსტიტუციის და საკუთარი შემოქმედების დაცვის გულისთვის…NEWS.GE
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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