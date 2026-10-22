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საზოგადოება · 23 ოქტომბერი, 01:37

ლევან ლორთქიფანიძე: საკონსტიტუციო სასამართლოს შენობაც ხომ რაღაცას უნდა ჰგავდეს!!!! უბადრუკი ნაგებობა, რომელიც კაზინოებისა და იაფფასიანი, ბრჭყვიალა სასტუმროების გარემოცვაშია მომწყვდეული

დარწმუნებული ვარ, რომ საქართველოს მოსახლეობის უდიდესი უმრავლესობის წარმოდგენაში საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრები უნდა იყვნენ თამაზ გამყრელიძის, ვერა ბარდაველიძის, ვიქტორ კუპრაძის, მზექალა შანიძის ტიპის, სოციალური ჰაბიტუსის მქონე ადამიანები. ანუ ისინი უნდა იყვნენ ულტრაინტელექტუალები, დახვეწილი ადამიანები, დარგშიც და მის მიღმაც განსაკუთრებული რეპუტაციის მქონე პირები... რომელიმე მათგანი ამ რანგის მეათასედს მაინც თუ წაეთამაშება?

NEWS.GEnews.ge-ის რედაქცია

მოქმედება დასრულებულია

3 წამში ავტომატურად დაიხურება
ლევან ლორთქიფანიძე: საკონსტიტუციო სასამართლოს შენობაც ხომ რაღაცას უნდა ჰგავდეს!!!! უბადრუკი ნაგებობა, რომელიც კაზინოებისა და იაფფასიანი, ბრჭყვიალა სასტუმროების გარემოცვაშია მომწყვდეული
ლევან ლორთქიფანიძე: საკონსტიტუციო სასამართლოს შენობაც ხომ რაღაცას უნდა ჰგავდეს!!!! უბადრუკი ნაგებობა, რომელიც კაზინოებისა და იაფფასიანი, ბრჭყვიალა სასტუმროების გარემოცვაშია მომწყვდეულიNEWS.GE

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მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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