ლევან ლორთქიფანიძე: საკონსტიტუციო სასამართლოს შენობაც ხომ რაღაცას უნდა ჰგავდეს!!!! უბადრუკი ნაგებობა, რომელიც კაზინოებისა და იაფფასიანი, ბრჭყვიალა სასტუმროების გარემოცვაშია მომწყვდეული
დარწმუნებული ვარ, რომ საქართველოს მოსახლეობის უდიდესი უმრავლესობის წარმოდგენაში საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრები უნდა იყვნენ თამაზ გამყრელიძის, ვერა ბარდაველიძის, ვიქტორ კუპრაძის, მზექალა შანიძის ტიპის, სოციალური ჰაბიტუსის მქონე ადამიანები. ანუ ისინი უნდა იყვნენ ულტრაინტელექტუალები, დახვეწილი ადამიანები, დარგშიც და მის მიღმაც განსაკუთრებული რეპუტაციის მქონე პირები... რომელიმე მათგანი ამ რანგის მეათასედს მაინც თუ წაეთამაშება?
პოლიტოლოგი, "მოძრაობა სოციალური დემოკრატიისთვის" ერთ-ერთი დამფუძნებელი, ლევან ლორთქიფანიძე:
დარწმუნებული ვარ, რომ საქართველოს მოსახლეობის უდიდესი უმრავლესობის წარმოდგენაში საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრები უნდა იყვნენ თამაზ გამყრელიძის, ვერა ბარდაველიძის, ვიქტორ კუპრაძის, მზექალა შანიძის ტიპის, სოციალური ჰაბიტუსის მქონე ადამიანები.
ანუ ისინი უნდა იყვნენ ულტრაინტელექტუალები, დახვეწილი ადამიანები, დარგშიც და მის მიღმაც განსაკუთრებული რეპუტაციის მქონე პირები... რომელიმე მათგანი ამ რანგის მეათასედს მაინც თუ წაეთამაშება?
საკონსტიტუციო სასამართლოს შენობაც ხომ რაღაცას უნდა ჰგავდეს!!!! უბადრუკი ნაგებობა, რომელიც კაზინოებისა და იაფფასიანი, ბრჭყვიალა სასტუმროების გარემოცვაშია მომწყვდეული, უკანა ეზო კი სავსეა მაკდონალდსის ნაგვით, ბიგ ტეხას ბურგერის ნარჩენებით... (ზაფხულში ასე იყო) რას ჰგავს სასამართლოს დარბაზი? ან ზომით, ან ფორმით? ნამყოფი ვარ ზუსტად მაგ სტილით მოწყობილ სასადილოში, მაღალი მაგიდებით, ფეხზე მდგომი სტუმრებით, ლუდით და ბარაბულკით...
კარლსრუეში, გფრ-ის საკონსტუტუციოს უბრალოზე უბრალო დარბაზში დაკიდებული არწივის ბარელიეფი ხელოვნების ნამდვილი ნიმუშია... ამათი ჩამოკიდებული საქართველოს გერბი კი ხვალვე შემიძლია ამოვაპრინტერებინო პლასტმასაზე...
როგორ არავის უყვარს ეს ქვეყანა, მისი სახელმწიფოებრიობა, ამ სახელმწიფოებრიობის ნიშნები, სიმბოლოები! როგორ არავის აქვს სახელმწიფოს შეგრძნება!
შეგრძნება კი არა, წერაქვით ანგრევენ დემოკრატიის რუინებსაც კი...
P.S. მთელი დღეა ფონად მაქვს სხდომა ჩართული და იმის შედეგია, თორემ ვისაც გინდათ, როცა გინდათ შემიძლია ჩაგიტაროთ ლექცია გერმანიაში პარტიების აკრძალვის ფენომენზე, შედარებითი ევროპული პერსპექტივიდან (მაქსიმუმ 5 საათიანი, მეტს ვერ გავქაჩავ ამ კონკრეტულ თემაზე)
ამ ამბავს სხვა მედიაც აშუქებს
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